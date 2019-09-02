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12:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена рыжего из «Иванушек» подала на развод

Супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Марина (в девичестве Банкова) подала на развод. Об этом сообщает Starhit.

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Отмечается, что жена артиста подала заявление в Пресненский суд в начале августа, а в конце месяца состоялось первое заседание, после чего супругам дали время на примирение. Бракоразводный процесс завершится 10 сентября.

Дети супружеской пары, 15-летний Иван и 11-летний Артемий, остались жить с отцом. Марина же якобы завела отношения с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Григорьев-Апполонов и Банкова прожили вместе более 15 лет. Они поженились в 2008 году уже после рождения обоих детей.

Андрею Григорьеву-Апполонову 49 лет. До Банковой он встречался с Марией Лопатовой, которая в 2001 году вышла замуж за баскетболиста Андрея Кириленко.

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