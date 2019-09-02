12:22 (мск), источник: Lenta.Ru
Жена рыжего из «Иванушек» подала на развод
Супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея
Отмечается, что жена артиста подала заявление в Пресненский суд в начале августа, а в конце месяца состоялось первое заседание, после чего супругам дали время на примирение. Бракоразводный процесс завершится 10 сентября.
Дети супружеской пары, 15-летний Иван и 11-летний Артемий, остались жить с отцом. Марина же якобы завела отношения с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Андрею