12:50 (мск), источник: РИА Новости
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости.
На деле ничего тайного и уж тем более радикального нет. Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли
когда-либомогла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме.
По его словам, некоторое время назад он предоставил свой супруге самой выбрать дальнейший путь, определиться по жизни, расставлять приоритеты.
Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня «на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».
По словам Соловьева, он «облегчил жене задачу» и предоставил ей возможность самой выбрать дальнейший путь и расставлять приоритеты, а ее недавние заявления о «тайных и радикальных» переменах в личной жизни напомнили ему анекдот, как один иностранец загадку загадывал о зеленом прыгучем представителе фауны: «На ля начинается, на гушка заканчивается».
«Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой. Как в песне Михаила Круга «Но другим никогда, никогда я не буду, если
За год совместной жизни они реализовали несколько гуманитарных проектов и написали книгу.