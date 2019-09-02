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12:50 (мск), источник: РИА Новости

Муж Поклонской сообщил о расставании с ней

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Источник: РИА "Новости"
На деле ничего тайного и уж тем более радикального нет. Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме.
Иван Соловьев

По его словам, некоторое время назад он предоставил свой супруге самой выбрать дальнейший путь, определиться по жизни, расставлять приоритеты.

Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня «на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».

Новость
Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?

По словам Соловьева, он «облегчил жене задачу» и предоставил ей возможность самой выбрать дальнейший путь и расставлять приоритеты, а ее недавние заявления о «тайных и радикальных» переменах в личной жизни напомнили ему анекдот, как один иностранец загадку загадывал о зеленом прыгучем представителе фауны: «На ля начинается, на гушка заканчивается».

«Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой. Как в песне Михаила Круга «Но другим никогда, никогда я не буду, если что-то не так, вы простите меня», — подытожил Соловьев.

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе.

За год совместной жизни они реализовали несколько гуманитарных проектов и написали книгу.

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