«Лидеры России» спасли человека при восхождении на Эльбрус

«Группа альпинистов общей численностью 17 человек, это группа “Лидеров России” с инструкторами, в 2 часа 10 минут (по Москве — ред.) начала восхождение на вершину. И в 6:50 на очередной связи они сообщили, что они вышли на вершину <…> и там обнаружили человека <…> Его искали где-то уже сутки, он со вчерашнего дня пропал. Он, видимо, провел ночь на вершине, потерял сознание. Они сделали ему первую медицинскую помощь и начали спускать его вниз», — рассказал Пятницын журналистам в понедельник.
По словам участников спасательной операции, пострадавший рассказал, что его зовут Игорь, ему 17 лет, он учится в 11 классе школе города Череповца. Согласно его рассказу, он отстал от группы, поднялся на вершину, а при спуске заблудился и вскоре потерял сознание.
Совместными усилиями его вначале привели в чувство, то есть кислород ему дали, дали напитки, утеплили его со всех сторон, как только можно. Когда он потихоньку начал хоть как-то реагировать, группа товарищей, чтобы всем не идти, не толпиться, не мешать <…> из 7 человек, начали эвакуацию вниз до местности, на которую может МЧС добраться. То есть МЧС снизу к нам ехало, а мы сверху его на руках несли", — рассказал победитель второго конкурса «Лидеры России» Виктор Гневашев, который участвовал в спасении молодого человека.
Он уточнил, что подростка спускали с высоты 5,6 тысячи метров на высоту около 5 тысяч метров, где его забрали спасатели. По его словам, спуск длился около двух часов.
В спасательной операции принимали участие семь человек: руководитель группы Александр Яковенко, старший тренер управления альпинистских лагерей Александр Расторгуев, мастер спорта по горному туризму Ольга Назаренко, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, победитель конкурса «Лидеры России», врач Дмитрий Сенин, победители конкурса Виктор Гневашев и Александр Строганов.
Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. В этом году победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.