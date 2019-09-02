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13:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Познер объяснил отсутствие демократии в России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что в России никогда не было демократии, и попытался найти объяснение этому явлению. Его рассуждения опубликованы на сайте Познер Online.

Источник: РИА "Новости"

Один из поклонников спросил журналиста, почему жители европейских государств намного свободнее, чем россияне. Он уточнил, что «люди там гораздо свободнее внутри себя и во внешней жизни», несмотря на то, что история этих стран помнит страшные примеры террора.

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«Мы по сравнению с ними зажаты и все время ищем твердый “кулак” над собой», — заявил читатель, приведя в пример жителей Германии, Франции, Польши и Украины.

Познер заявил, что между историей России и зарубежных стран не так много параллелей, однако отличия колоссальны. Он пояснил, что Великая Хартия вольностей была приняла в 1215 году, в то время как в нашей стране царская власть никогда никак не ограничивалась. «О защите прав рядовых граждан и говорить нечего», — заключил он.

По мнению ведущего, в России никогда не было демократии. Также он добавил, что важным фактором стало влияние Русской православной церкви, которую он назвал «куда более темной», чем церкви католическая и протестантская.

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