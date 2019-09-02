13:54 (мск), источник: Интерфакс
В Краснодаре открылась школа с 24 первыми классами от «А» до «Ш»
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU — Рекордное количество первых классов — 24 — сформировано в средней школе Краснодара по ул. им. Героя Аверкиева, 32.
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На церемонии открытия школы выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. Он отметил, что в краевом центре открылась еще одна школа с такой же вместимостью — в Московском микрорайоне на ул. им. Байбакова, там сформированы 19 первых классов.
Но он признал, что цель городской администрации — строить больше школ, чтобы перестать ставить «алфавитные» рекорды.