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13:54 (мск), источник: Интерфакс

В Краснодаре открылась школа с 24 первыми классами от «А» до «Ш»

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU — Рекордное количество первых классов — 24 — сформировано в средней школе Краснодара по ул. им. Героя Аверкиева, 32.

Источник: РИА "Новости"

Новая школа на 1550 мест в одну смену начала работу в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Всего в ней будет 100 классов, 24 из них — первые, от «А» до «Ш».

Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.

На церемонии открытия школы выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. Он отметил, что в краевом центре открылась еще одна школа с такой же вместимостью — в Московском микрорайоне на ул. им. Байбакова, там сформированы 19 первых классов.

Но он признал, что цель городской администрации — строить больше школ, чтобы перестать ставить «алфавитные» рекорды.

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