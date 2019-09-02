14:12 (мск), источник: РИА Новости
Умер посол России в Египте
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Каире умер российский посол Сергей Кирпиченко, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.
Ему было 68 лет.
«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», — сказали в департаменте.
МИД отмечает, что «некролог будет опубликован в ближайшее время».
Кирпиченко в сентябре 2011 года стал послом в Египте и по совместительству полномочным представителем в Лиге арабских государств. До этого он возглавлял российские дипломатические миссии в ОАЭ, Ливии и Сирии.
Награжден орденом Дружбы и орденом Почета.