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14:12 (мск), источник: РИА Новости

Умер посол России в Египте

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Каире умер российский посол Сергей Кирпиченко, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.

Источник: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ

Ему было 68 лет.

«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», — сказали в департаменте.

МИД отмечает, что «некролог будет опубликован в ближайшее время».

Кирпиченко в сентябре 2011 года стал послом в Египте и по совместительству полномочным представителем в Лиге арабских государств. До этого он возглавлял российские дипломатические миссии в ОАЭ, Ливии и Сирии.

Награжден орденом Дружбы и орденом Почета.

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