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14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантские скульптуры и песок: как прошел фестиваль Burning Man в Неваде

В пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада проходит 34-й фестиваль Burning Man, который продлится до 3 сентября.

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фотографий
30
фотографий
30
фотографий

В рамках ежегодного фестиваля Burning Man посетители устанавливают в пустыне произведения современного искусства и демонстрируют футуристичные костюмы. На мероприятии также проводят круглосуточные музыкальные концерты.

В 2019 году он собрал произведения современного искусства на тему «Метаморфозы». Участникам Burning Man предлагается представить, как личность и общество формируют будущее.

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