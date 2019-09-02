14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантские скульптуры и песок: как прошел фестиваль Burning Man в Неваде
В пустыне
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В пустыне
В рамках ежегодного фестиваля Burning Man посетители устанавливают в пустыне произведения современного искусства и демонстрируют футуристичные костюмы. На мероприятии также проводят круглосуточные музыкальные концерты.
В 2019 году он собрал произведения современного искусства на тему «Метаморфозы». Участникам Burning Man предлагается представить, как личность и общество формируют будущее.