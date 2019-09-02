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15:06 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинской области школьников поздравили песней «Рюмка водки на столе»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Жителей поселка Новосинеглазово Челябинской области удивил выбор репертуара для концерта в честь 1 сентября.

В День знаний на площади перед местным ДК выступала кавер-группа «Сентябрь». Несмотря на то, что среди зрителей было много детей, артисты пели в основном «взрослые песни». Так, один из музыкантов сказал в микрофон, что есть повод выпить, после чего группа исполнила «Рюмку водки» Григория Лепса и «WWW» группировки «Ленинград».

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео концерта опубликовали в местных группах в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда идешь на этот праздник, то надеешься услышать песни типа “Учат в школе, учат в школе…”, еще из старых есть “Школьная пора” Татьяны Овсиенко, ну уж если совсем туго с репертуаром, то хотя б “Восьмиклассница” группы КИНО, но это в крайнем случае», — прокомментировал ролик житель поселка Данил Девятов.

«Вы бы видели лица детей — они прям попали на какой-то затяжной взрослый день рождения… недоумение… это мягко сказано», — поддержала его Марина Захарченко.

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