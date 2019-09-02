15:06 (мск), источник: РИА Новости
В Челябинской области школьников поздравили песней «Рюмка водки на столе»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Жителей поселка Новосинеглазово Челябинской области удивил выбор репертуара для концерта в честь 1 сентября.
В День знаний на площади перед местным ДК выступала
Видео концерта опубликовали в местных группах в социальной сети «ВКонтакте».
«Когда идешь на этот праздник, то надеешься услышать песни типа “Учат в школе, учат в школе…”, еще из старых есть “Школьная пора” Татьяны Овсиенко, ну уж если совсем туго с репертуаром, то хотя б “Восьмиклассница” группы КИНО, но это в крайнем случае», — прокомментировал ролик житель поселка Данил Девятов.
«Вы бы видели лица детей — они прям попали на