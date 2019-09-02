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15:35 (мск), источник: РИА Новости

Собака Бориса Джонсона въехала в резиденцию на Даунинг-стрит

ЛОНДОН, 2 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер Борис Джонсон завел собаку — новым обитателем резиденции на Даунинг-стрит стал 15-месячный джек-рассел.

Источник: AFP 2019

В понедельник фотографы, дежурящие у резиденции, стали свидетелями «въезда» нового жильца: сотрудники канцелярии внесли щенка в дом в красной переноске.

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Как сообщил журналистам официальный представитель правительства, Джонсон забрал щенка из одного из приютов организации Friends of Animals (FOAW) в Уэльсе. Об имени щенка пока не сообщается.

FOAW подтвердила, что передала собаку премьеру.

«Мы знаем, что Кэрри Саймондс (подруга Джонсона) является защитником животных и мы рады, что щенок будет жить с ней и премьером Джонсоном в их доме на Даунинг-стрит», — говорится в заявлении организации.

По словам представителей приюта, щенка бросил заводчик, и ему угрожала гибель. В приюте щенок рос рядом с кошками, поэтому конфликтов с живущим на Даунинг-стрит котом Ларри у него быть не должно, заявили в FOAW. Представитель премьера в свою очередь рассказал, что щенок «уже встретился с Ларри».

Джонсон заявил о намерении завести собаку сразу после того, как стал премьером.

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