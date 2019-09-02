15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подруги из Швейцарии повторили сцены из мультфильма «Симпсоны»
Ради этого они специально поехали в Новый Орлеан.
Катрин фон Нидерхойзерн и ее подруга Джанин из Швейцарии решили полностью воссоздать один из эпизодов культового мультсериала «Симпсоны» во время своего путешествия в американский город Новый Орлеан.
В серии под названием Lisa Gets the Blues глава мультсемейства Гомер Симпсон отправляется в гастрономический тур по ресторанам и пабам города, пробуя разные блюда.
Девушки, которые являются большими поклонницами мультфильма, нашли не только знаковые места, отображенные в мультфильме, но и точно такую же еду, какую ел и Гомер.
Все свои старания Кэтрин и Джанин сняли на камеру и смонтировали забавный ролик, который быстро стал вирусным.
Екатерина Гура