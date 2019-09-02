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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пони стал пассажиром авиарейса в США (видео)

Не каждый день увидишь такое.

Пассажиры авиакомпании American Airlines, летевшие из Чикаго в Омаху в конце августа, были ошеломлены, увидев, что к их рейсу присоединился пони.

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Необычного пассажира заметели во время регистрации и на борту самолета. Фото и видео быстро появились в соцсетях, и лошадка сразу же стала звездой Интернета и СМИ.

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Как оказалось, пони зовут Флирти, и он является так называемым «животным поддержки», имеющим официальное разрешение сопровождать своего хозяина повсюду, даже во время полета на самолете.

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У Флирти также есть свои аккаунты в Twitter и Instagram, где появилось и фото с пилотами и членами экипажа American Airlines.

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Екатерина Гура

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