Пони стал пассажиром авиарейса в США (видео)

Пассажиры авиакомпании American Airlines, летевшие из Чикаго в Омаху в конце августа, были ошеломлены, увидев, что к их рейсу присоединился пони.
Необычного пассажира заметели во время регистрации и на борту самолета. Фото и видео быстро появились в соцсетях, и лошадка сразу же стала звездой Интернета и СМИ.
Как оказалось, пони зовут Флирти, и он является так называемым «животным поддержки», имеющим официальное разрешение сопровождать своего хозяина повсюду, даже во время полета на самолете.
У Флирти также есть свои аккаунты в Twitter и Instagram, где появилось и фото с пилотами и членами экипажа American Airlines.