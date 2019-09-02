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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец десятки раз делал предложение своей девушке, но она об этом не подозревала

В этом и был его замысел.

Британец по имени Эди Окоро решил провести необычный эксперимент. Его суть заключалась в том, чтобы снять как можно больше вариантов предложения руки и сердца своей девушке Келли Рид. При этом слова «Выходи за меня» не произносились — Эди просто доставал купленное помолвочное кольцо и фотографировался с ним на фоне Келли, которая в этот момент была чем-то занята и не замечала происходящего.

По словам Эда, он просто ждал, пока наступит идеально подходящий момент.

Can you see anything?..... ??

Опубликовано Edi Okoro Понедельник, 26 августа 2019 г.

Поиски идеала заняли целый месяц, и за это время британец сделал более 20 снимков и видео с кольцом на фоне своей девушки. Впоследствии он создал с ними целый альбом на Facebook.

Все это время Эди находился в шаге от разоблачения. Один раз Келли даже держала кольцо в руках, но не подозревала об этом.

A challenge plus my “brave levels” maxing out, resulted in her holding the ring for a photo ?

Опубликовано Edi Okoro Понедельник, 26 августа 2019 г.

Как сообщил Эди, выложив фотографии в соцсеть, он все-таки сделал настоящее предложение своей девушке. Причем, по его словам, это произошло не из-за того, что Келли наконец поймала его за очередной попыткой снять скрытое фото.

So we did end up getting engaged, and no I didn’t get caught ?.....but how I did it is a story for another time ? stay...

Опубликовано Edi Okoro Суббота, 31 августа 2019 г.

Варвара Макарова

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