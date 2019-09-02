Can you see anything?..... ??Опубликовано Edi Okoro Понедельник, 26 августа 2019 г.
17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец десятки раз делал предложение своей девушке, но она об этом не подозревала
В этом и был его замысел.
Британец по имени Эди Окоро решил провести необычный эксперимент. Его суть заключалась в том, чтобы снять как можно больше вариантов предложения руки и сердца своей девушке Келли Рид. При этом слова «Выходи за меня» не произносились — Эди просто доставал купленное помолвочное кольцо и фотографировался с ним на фоне Келли, которая в этот момент была
По словам Эда, он просто ждал, пока наступит идеально подходящий момент.
Поиски идеала заняли целый месяц, и за это время британец сделал более 20 снимков и видео с кольцом на фоне своей девушки. Впоследствии он создал с ними целый альбом на Facebook.
Все это время Эди находился в шаге от разоблачения. Один раз Келли даже держала кольцо в руках, но не подозревала об этом.
Как сообщил Эди, выложив фотографии в соцсеть, он
Варвара Макарова