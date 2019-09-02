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17:43 (мск), источник: Esquire

В Берлинском зоопарке большая панда Мэн Мэн родила двойню. Это большая редкость

Большие панды практически не размножаются в неволе.

В Берлинском зоопарке большая панда по кличке Мэн Мэн родила двойню. Об этом сообщает The Guardian.

Медвежата появились на свет 31 августа один за другим. Они весят 136 и 186 граммов, их пол еще не определили.

Мэн Мэн стала мамой в первый раз. По словам сотрудников зоопарка, она прилежно заботится о своем потомстве.

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О том, что Мэн Мэн беременна, стало известно около недели назад. Тогда сотрудники зоопарка написали в твиттере, что от счастья потеряли дар речи. После этого в Германию приехали эксперты из Пекина для наблюдения за пандой. За беременностью Мэн Мэн следили круглосуточно.

Панда Мэн Мэн живет в Берлине с 2017 года. Ее перевезли туда из Китая вместе с самцом Цзяо Цином, который и стал отцом новорожденных. Детенышей панды вернут в Китай через четыре года, когда они немного подрастут.

Большая панда ― редкое животное, занесенное в Красную книгу. В Китае за убийство панды грозит смертная казнь. Разводить больших панд очень сложно, так как в неволе они практически не размножаются. Рождение сразу двух детенышей ― большая редкость.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в естественной среде сейчас живут всего 1864 особи, еще около 400 панд — в зоопарках по всему миру в рамках программы по сохранению этих животных.

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