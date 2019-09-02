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18:36 (мск), источник: РИА Новости

«Пороть некому»: Малышева отчитала блогера с «руками-базуками»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» раскритиковала блогера Кирилла Терешина за пренебрежение здоровьем.

Терешин прославился в Сети пару лет назад, когда накачал «руки-базуки» инъекциями синтола, проигнорировав мнение врачей. Кардинально трансформировав внешность, он стал блогером. Сейчас на его страницу в инстаграме подписано более 450 тысяч человек.

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По словам Малышевой, пожаловавшийся на боли и повышение температуры Терешин несколько раз обращался к сотрудникам передачи «Жить здорово» за помощью, но не следовал рекомендациям врачей.

«Он, конечно, прекратил принимать все, что мы ему рекомендовали. Почему? Потому что очевидно, что он самый умный у нас», — сыронизировала Малышева.

Терешин заявил, что синтол из рук можно вырезать, как это якобы сделали его знакомые. Малышева возразила, что это невозможно.

«Ты же должен быть разумным, хотя бы в чем-то. <…> Пороть тебя некому, понял, вот что я тебе скажу по финалу. А иногда хочется», — возмутилась она.

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