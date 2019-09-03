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01:02 (мск), источник: РИА Новости

В России нашли потерявшуюся 20 лет назад в электричке жительницу Белоруссии

МИНСК, 2 сен — РИА Новости. Белоруска, которая 20 лет назад ребенком потерялась в электричке в Белоруссии, уже будучи взрослой нашлась в России, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, девочка по имени Юлия потерялась в четырехлетнем возрасте в вечернем поезде «Минск — Осиповичи». «Два дня отец и мать блуждали по станциям в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали все колодцы в округе. Когда поиски не увенчались успехом, безутешные родители обратились в милицию», — рассказали в пресс-службе.

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Как отмечается, личный состав районной милиции был поднят по тревоге, девочку искали в поездах, на вокзалах и станциях, через СМИ, однако поиски успехом не увенчались. Двадцать лет спустя, в августе, отыскать родителей Юлии помог молодой человек, который позвонил в дежурную службу милиции из России.

«Он рассказал о своей 24-летней знакомой: она сирота, детство провела в интернате, потом в приемной семье, помнит, как потерялась в электричке. Активист-общественник попытался найти хоть какую-то информацию о Юле в интернете. По ключевым словам “девочка Юля”, “4 года”, “потерялся ребенок” он нашел ссылку на источник, где была опубликована похожая история о без вести пропавшей, однако там не было отчества ребенка. О потерявшейся Юлии Викторовне он прочел в газете “Оршанка”, после чего сомнениям исчезли — совпало все, даже шрам на лбу», — добавили в пресс-службе.

Как отметили в МВД, правоохранители оперативно связались с девушкой, которая вспомнила фрагменты своего детства, старшего брата, сестру и то, что в 1999 году ее нашли на железнодорожной станции в Рязани.

«Оперативно оттуда запросили фотографии девушки для установления внешнего сходства. Специалисты Госкомитета судебных экспертиз (Белоруссии — ред.) провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы, в результате чего материнство подтвердилось на 99, 999%», — сообщили в пресс-службе.

Неделю назад все участники этой истории встретились в Пуховичском РОВД Минской области Белоруссии.

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