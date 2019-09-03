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04:26 (мск), источник: РИА Новости

Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата. Эксперт объяснила РИА Новости такие цифры, в частности, тем, что зачастую женщины больше сфокусированы на семье и детях.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, в целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%.

«Данные статистики можно объяснить рядом причин: во-первых, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала, женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения», — пояснила РИА Новости профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова.

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Кроме того, по ее мнению, есть вероятность роста теневой экономики и непрозрачности найма персонала.

«В-третьих, есть вероятность, что уровень профессионализма женщин ниже, их таланты менее востребованы современным рынком. И хочется надеяться, что в определенной степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости, некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях», — добавила эксперт.

Уровень безработицы в России, по данным Росстата, в 2018 году составлял 4,8% от численности рабочей силы.

По критериям Международной организации труда, это те россияне, которые не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Среди женщин этот показатель был меньше, чем среди мужчин — 4,7% против 4,9%.

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