04:07 (мск), источник: РИА Новости
Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россияне больше всего покупают по
В качестве исследуемого периода рассматривается год с июля 2018 года по июнь 2019 года. «В непродовольственных категориях доля продаж по промо в денежном выражении составила 53%», — отмечается в исследовании.
Рейтинг по доле
Так, доля продаж порошков по
В свою очередь в категориях продовольственных товаров доля продаж по промо в денежном выражении составила 50%. Самый высокий показатель — в категории шоколадных плиток, 72% против 69% в прошлом периоде. На втором месте среди продуктов питания — творожные десерты (71% против 67%), на третьем — растворимый кофе (69% против 70%). Компания отмечает, что доля продаж по промо снизилась в категории чипсов — до 57% с 59%.
В предыдущем периоде показатель составлял 49%, а годом ранее — 42%. «Промо-продажи в натуральном выражении также существенно замедлились: их доля по сравнению с годом ранее выросла на 1 процентный пункт — до 53%, тогда как рост в 2018 году по сравнению с 2017-м составлял 7 процентных пунктов (с 45% до 52%)», — говорится в исследовании.
Директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова отметила, что замедление роста доли