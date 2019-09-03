05:31 (мск), источник: Известия
Игорь Николаев раскрыл смысл песни «3 сентября»
Российский музыкант Игорь Николаев, являющийся автором текста песни «3 сентября», рассказал о создании этого хита.
В последние годы композиция, исполненная Михаилом Шуфутинским, стала поводом для множества мемов и предположений о том, какой смысл стоит за ней.
«Должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где “было все у нас всерьез”. Так рождаются песни, те, которые надолго», — написал артист в Instagram.
2 сентября музыкант Юрий Лоза сравнил шутки про свою песню «Плот» с композицией «3 сентября». По его словам, мемы про «Плот» актуальны в течение всего года, чего не скажешь о песне Шуфутинского.