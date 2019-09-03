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15:22 (мск), источник: Ura.ru

Журналистам запретили публиковать шутки с шоу Маслякова и «Уральских пельменей»

Зрители «Встречи выпускников КВН» в «Екатеринбург-Экспо» услышат эксклюзивные шутки юмористов — журналистам, которые будят освещать мероприятие, запретили публиковать их не только в видеоформате, но и в печатном.

Источник: РИА "Новости"

Как объяснили «URA.RU» в пресс-службе выставочного центра, запрет действует в связи с тем, что «Первый канал» будет снимать шоу для своего телевыпуска.

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«Публика, не побывавшая на мероприятии, не должна узнать о шутках до того, как они выйдут в эфир. Поэтому видеосъемка будет запрещена», — сказали в пресс-службе. Ожидается, что «Первый канал» покажет «Встречу выпускников КВН» в своем эфире до конца сентября.

3 сентября в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» выступят КВН-команды «Город Пятигорск», «Сборная Камызяковского края по КВН» и «Уральские пельмени». Вести шоу будет президент международного союза КВН Александр Масляков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что отколовшиеся «пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников отказались выступать на концерте. Как стало известно агентству, артистов даже не будет в городе во время громкого события.

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