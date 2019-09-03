Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15-я годовщина штурма школы в Беслане: рассказ заложницыСтрашные события, рассказанные от первого лица
Фоторепортажи
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
16Работы по разрезанию A321 на части
12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

«И снова третье сентября»: в Сети наступил «день мемов»

Время переворачивать календарь!

3 сентября ежегодно становится поводом для многочисленных шуток, связанных с одноименной песней Михаила Шуфутинского. По словам автора текста этой композиции Игоря Николаева, никакого особого значения у этой даты нет: «просто строчка идеально легла на мелодию».

Тем, для кого эта дата стала особенной именно благодаря песне Шуфутинского, предлагаем посмотреть нашу подборку лучших шуток и мемов, которые появились в Сети к сегодняшнему дню.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Варвара Макарова

Читайте также

Парламент Украины отменил депутатскую неприкосновенность
Бывшая заложница рассказала о штурме школы в Беслане
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Минстрой хочет увеличить стоимость 1 кв. м жилья в ряде регионов
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях росгвардейцев
Опубликовано видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»
Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу отстранили от работы
Здоровье
Анализы, на которые не стоит тратить деньги Объясняет терапевт Ирина Уфимцева.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Lada 4x4 получит новый салон (фото) В распоряжении издания «Лада.Онлайн» оказались фотографии обновленного интерьера внедорожника «Лада»
Кино
Шарлиз Терон сделала необычную стрижку для съемок в «Форсаже 9» Актриса показала, как в новом фильме будет выглядеть ее героиня Сайфер
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями У пары уже подрастает дочь Милана
Леди
Где живет и чем занимается 46-летняя Лика Стар 3 сентября исполняется 46 лет Лике Стар. В 90-е она была одной из самых популярных артисток на русской эстраде
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь