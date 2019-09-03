12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
«И снова третье сентября»: в Сети наступил «день мемов»
Время переворачивать календарь!
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Время переворачивать календарь!
3 сентября ежегодно становится поводом для многочисленных шуток, связанных с одноименной песней Михаила Шуфутинского. По словам автора текста этой композиции Игоря Николаева, никакого особого значения у этой даты нет: «просто строчка идеально легла на мелодию».
Тем, для кого эта дата стала особенной именно благодаря песне Шуфутинского, предлагаем посмотреть нашу подборку лучших шуток и мемов, которые появились в Сети к сегодняшнему дню.
я всей чистой душой жду #3сентября просто ради этих подарков.— ywtnx (@ywtnxx) September 2, 2019
Я календарь переверну и снова 3 сентября? pic.twitter.com/xUSMc5DpMB
Псс, парень! Ничего не забыл?#3сентября pic.twitter.com/9snjhOBID1— Бровеносец в потёмках (@mono_brov) September 2, 2019
Я календарь переверну и снова 3 сентября#3сентября pic.twitter.com/fxuxSusoL2— ☁️I'm in love with my car☁️royal family (@MagicalKrevetka) September 3, 2019
... и снова 3 сентября! #3сентября #календарьпереверну #кострырябин pic.twitter.com/U2ZGXfxMBd— Vitaly Chuguevsky (@Vit_sci) September 2, 2019
Выбери своего бойца:— флейтист (@tvoi_shurik) August 31, 2019
- Сентябрь горит, убийца плачет.
- Я календарь переверну и снова третье сентября.
- WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS (це мой фаворит).
- Что такое осень - это небо.
Варвара Макарова