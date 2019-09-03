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13:02 (мск), источник: ТАСС

Ученые считают, что люди с тату реже задумываются о последствиях своих действий

Для этого специалисты провели специальное исследование по определению импульсивности испытуемых.

Источник: CC0/Free-Photos

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Среди обладателей татуировок гораздо больше людей с импульсивным характером, более склонных действовать в спешке и не задумываться о последствиях своих поступков, чем среди тех, кто не желает «украшать» свое тело подобными наколками. К такому выводу пришла группа канадских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Times.

В эксперименте приняли участие более 1 тыс. человек, из которых 255 имели различные татуировки, а 781 не стали наносить их на свое тело.
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Специалисты из Университета МакМастера (Канада) предложили добровольцам сыграть в своеобразную экономическую игру. Участникам было необходимо сделать выбор: либо они получали $1 в течение 18 часов, либо зарабатывали постоянно увеличивающуюся с $1,05 до $2,5 денежную сумму на протяжении трех недель. Основное внимание эксперты сосредоточили на определении конкретного времени, когда второй вариант становился более предпочтительным для добровольцев.

Результаты показали, что люди без татуировок выбирали второй вариант раньше и останавливались, когда получали $1,55. Лица же, которые украсили свое тело наколками, принимали аналогичное решение лишь тогда, когда сумма их выручки достигала $2. Более того, ученые обнаружили, что в целом они вели себя более иррационально и иногда возвращались к первому варианту при наличии крупных сумм.

На втором этапе исследования ученые провели еще один тест на импульсивность.

Той же группе людей задавали простые вопросы, очевидные ответы на которые являлись неправильными. Результаты показали, что татуированные респонденты намного чаще торопились и отвечали неверно.

«С экономической точки зрения, решение иметь татуировку вызывает недоумение, — отметил Брэдли Раффл из Университета МакМастера. «Татуировки — это что-то вроде самовыражения», — добавил он.

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В настоящее время, как подчеркивают ученые, «желание иметь татуировку является одной из самых значительных культурных тенденций на Западе». Комментируя результаты исследования, Раффл указал, что они призывают людей задуматься, прежде чем украшать свое тело таким образом.

Предыдущие работы доказали, что каждый пятый обладатель тату или пирсинга страдает каким-либо инфекционным заболеванием. В частности, около 18% участников опроса, проведенного экспертами из благотворительной организации Королевского общества здравоохранения Великобритании, в течение последующих пяти лет испытывали определенные проблемы со здоровьем. Причем наиболее распространенными последствиями татуировки или пирсинга были различные ожоги или отеки. В отдельных же случаях, как утверждают ученые, татуировки вызывали даже сепсис, заканчивающийся летальным исходом.

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