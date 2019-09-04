12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Небоскребы и нетронутая природа: Чечня и Ингушетия готовы удивить туристов
Когда заходит речь о внутрироссийском туризме, в первую очередь на ум приходят Москва,
Зеленые горы, чистый воздух, вкусная еда, искреннее гостеприимство местных жителей и быстро развивающаяся инфраструктура. Нет, мы говорим не про Андорру или Австрию, речь идет об Ингушетии и Чечне. Обе республики могут похвастаться немалым количеством достопримечательностей как природных, так и рукотворных, и обе все еще остаются в плену стереотипов относительно безопасности путешествий. О том, что это именно стереотипы, мы убедились на личном опыте. Но обо всем по порядку.
«Бояться у нас нужно только диких зверей»
Чеченская республика, несмотря на недостаток объективной информации о себе, уже стала одним из популярных направлений для внутреннего туризма и привлекает постоянно увеличивающийся поток гостей
С точки зрения инфраструктуры мы уже подготовились. Даже в самых удаленных районах присутствуют и рестораны, и коллективные средства размещения. Сейчас основная проблема — это устранение негативного имиджа республики, после двух военных компаний, и распространение информации о действительном положении дел в республике, а также презентация наших турпродуктов.
Помимо постоянно строящихся гостиниц (43 на данный момент), отелей и хостелов, в Чечне в 2018 году появился первый горнолыжный курорт «Ведучи». Причем здесь есть чем заняться и летом: канатная дорога, пешие походы,
К 2022 году на «Ведучи» появятся 7 горнолыжных трасс протяженностью в 9 км, три подъемника и система искусственного снегообразования.
— Это тот самый момент, когда мы уже понимаем, что наш регион очень перспективный. — Уверен министр.
Природа Чечни действительно завораживает. Одним из обязательных мест для посещения туристов уже стало горное озеро Кезенойам и расположенная рядом с ним древняя Деревня стражников.
По дороге сюда можно купить у местных жителей домашний сыр из молока пасущихся на местных «альпийских лугах» коров или душистый мед из горных трав. Вечером помимо традиционных блюд чеченской кухни — галушек
Чечня — мусульманская страна, и это проявляется во всем. Традиционная одежда местных жителей, отсутствие алкоголя в магазинах и ресторанах (практически во всех), и, конечно, ажурные мечети. 23 августа в Шали, что недалеко от столицы республики — Грозного, открылась новая и самая большая мечеть в Европе «Гордость мусульман». Одна она уже заслуживает того, чтобы приехать в Чечню и увидеть ее собственными глазами.
Мечеть, созданная из белого греческого мрамора, вмещает в себя до тридцати тысяч человек, а еще даже в самый жаркий день под ее крышей царит приятная прохлада. Так что отсюда даже не хочется уходить.
Конечно, приехать в Чечню и не побывать в Грозном было бы большим упущением. Фактически отстроенная заново всего за десять лет столица республики радует глаз. Широкие чистые улицы, стеклянные высотки, красивые парки и поющие фонтаны, а также новые удобные гостиницы и хостелы на любой вкус и кошелек — все это делает пребывание в городе очень приятным и комфортным. Гурманы найдут здесь массу интересных мест, например, целую Шашлычную (она же Южная) улицу, с десятками соответствующих заведений и шашлыками на любой вкус.
После строительства нового аэропорта авиационная сетка сильно расширится. Нам бы очень хотелось, чтобы город Грозный превратился в некий хаб между Ближним Востоком и Россией. По сути мы уже политический хаб, а нам бы хотелось превратиться в транспортный.
Особенно впечатляет вид на Грозный ночью, открывающийся со смотровой площадки на крыше одной из высоток.
Чеченский народ даже слишком гостеприимный к туристам. Мы даже не умеем делать на этом деньги. У нас многие услуги оказываются бесплатно. Люди привыкли так жить: они поддерживают хорошие братские отношения со всеми. Они зовут к себе домой и поесть, и переночевать. Такого гостеприимства туристы больше нигде не встретят. Бояться же у нас нужно только диких зверей.
Горная Ингушетия
Как говорят местные жители: спроси у меня пять отличий между чеченцем и ингушом, и я не смогу тебе их назвать. Проблемы в туристическом плане у обеих республик тоже похожие, как и огромные потенциал. Добраться до маленькой горной Ингушетии можно и по земле, но проще самолетом — в аэропорт Магас или через соседний североосетинский Беслан. Рейсы выполняются регулярно, стоят недорого, а лететь из Москвы всего чуть больше двух часов. Сами аэропорты порадуют опытных туристов своим крохотным размером и, как следствие, отсутствием столпотворений и суеты. Далее садимся в машину и отправляемся по живописной дороге (без пробок!) в сторону Ингушского государственного природного заказника, где сосредоточены главные достопримечательности и курорты (да, здесь они есть). Здесь же в большом количестве сосредоточены уникальные памятники средневековой ингушской архитектуры — сторожевые башни. Самый удобный для подхода комплекс Эрзи в селе Ольгети.
Сложенные из крупных камней сооружения (башня должна была быть построена за один год, иначе позор на род), выполнявшие
Далее двигаемся к Цейламскому перевалу. С высоты в 2100 метров над уровнем моря в хорошую погоду отлично виден Казбек.
Сразу за ним расположился небольшой комплекс «Легенды гор», где можно перекусить продуктами местного производства, начиная от сыров и заканчивая непременными тающим во рту бараньим шашлыком. Кстати, в августе здесь прошел фестиваль бейсджамперов, и на будущий год его обещают повторить.
Спускаясь вниз, со всех сторон можно видеть ингушские башни, разбросанные по окрестным горам. Эгикал, Хамхи, Таргим, храм
После долгого, насыщенного дня, мы приехали на курорт Армхи, расположенный на склоне горы среди сосен. Это хорошее место как для семейного отпуска, так и удобный базовый лагерь для любителей активного отдыха и походов по горам. Все главные достопримечательности Ингушетии отсюда в удобной доступности. Одна из них — Ляжгинский водопад.
Спрятавшийся в ущелье между покрытых лесом горами, он порадует усталых путешественников приятной прохладой в самый жаркий день. Устанете же вы обязательно: хотя тропа к нему и хорошая, но местами очень крутая.
Подводя итог нашей трехдневной поездки по двум гостеприимным республикам Северного Кавказа, хочется сказать, что здесь действительно есть где с комфортом отдохнуть, есть что посмотреть и привезти с собой назад массу приятных впечатлений. Да, еще не все сделано на бытовом уровне, но бурное развитие инфраструктуры и энтузиазм местных жителей обещает превратить регион в настоящую Мекку для туристов из России и других стран.
Вячеслав Синицын