Пенсионерка из Англии нашла кольцо, которое могло принадлежать Шекспиру (фото)

66-летняя Сью Килверт, живущая в Англии, может получить очень крупную сумму благодаря своей находке. Дело в том, что у женщины есть необычное увлечение: отправляясь на прогулку, Сью берет с собой металлоискатель в надежде найти какую-нибудь реликвию или клад.
В этот раз местом своей прогулки пенсионерка выбрала поляну, которая находится около Королевского Шекспировского театра. Считается, что 500 лет назад эта земля принадлежала самому поэту и драматургу. В какой-то момент прибор Сью издал сигнал, оповещающий об обнаружении металлического предмета. Немного раскопав землю, женщина заметила кольцо.
По словам миссис Килверт, сначала она подумала, что найденное кольцо — просто безделушка: «Оно было крошечным, поэтому я подумала, что это может быть современное детское кольцо».
Но получше рассмотрев украшение и увидев на нем надпись «Truth Betrayes Not» («Правда не предает»), женщина всерьез заинтересовалась находкой.
Подобные надписи были популярны в XV—XVI вв., поэтому Сью Килверт догадалась, что в ее руках оказалась настоящая реликвия. Она показала кольцо специалистам, и те заявили, что украшение мог носить сам Шекспир.
Пораженная пенсионерка отнесла находку в музей, где кольцо будут оценивать эксперты. На проверку могут уйти месяцы, но если специалисты докажут принадлежность кольца Шекспиру, миссис Килверт сможет продать его на аукционе и стать обладательницей целого состояния.