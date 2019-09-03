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15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионерка из Англии нашла кольцо, которое могло принадлежать Шекспиру (фото)

За него она может получить целое состояние.

66-летняя Сью Килверт, живущая в Англии, может получить очень крупную сумму благодаря своей находке. Дело в том, что у женщины есть необычное увлечение: отправляясь на прогулку, Сью берет с собой металлоискатель в надежде найти какую-нибудь реликвию или клад.

В этот раз местом своей прогулки пенсионерка выбрала поляну, которая находится около Королевского Шекспировского театра. Считается, что 500 лет назад эта земля принадлежала самому поэту и драматургу. В какой-то момент прибор Сью издал сигнал, оповещающий об обнаружении металлического предмета. Немного раскопав землю, женщина заметила кольцо.

По словам миссис Килверт, сначала она подумала, что найденное кольцо — просто безделушка: «Оно было крошечным, поэтому я подумала, что это может быть современное детское кольцо».

Но получше рассмотрев украшение и увидев на нем надпись «Truth Betrayes Not» («Правда не предает»), женщина всерьез заинтересовалась находкой.

Подобные надписи были популярны в XV—XVI вв., поэтому Сью Килверт догадалась, что в ее руках оказалась настоящая реликвия. Она показала кольцо специалистам, и те заявили, что украшение мог носить сам Шекспир.

Пораженная пенсионерка отнесла находку в музей, где кольцо будут оценивать эксперты. На проверку могут уйти месяцы, но если специалисты докажут принадлежность кольца Шекспиру, миссис Килверт сможет продать его на аукционе и стать обладательницей целого состояния.

Варвара Макарова

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