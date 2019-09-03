18:14 (мск), источник: Lenta.Ru
Перечислена портящая женщину одежда
Супруга миллионера, шведская блогерша Анна Бей перечислила вещи,
В первую очередь, это спортивная одежда за пределами спортзала, которую Бей считает одной из самых больших ошибок:
Ни одна элегантная леди не позволит себе ходить в велосипедках, если она не на тренировке.
Бей также советует отказаться от
Критике Бей подверглись и футболки:
Не стоит надевать футболку в офис или при выходе в свет. Это слишком повседневная вещь. Возможно, для дома она еще сгодится.
Еще одной модной ошибкой женщина считает рваные джинсы. «Если это ваш стиль — хорошо. Но если вы хотите выглядеть изысканно, от рваных джинсов следует отказаться», — призвала она. Такого же мнения Бей придерживается и в отношении джинсовых шорт.
Большое внимание эксперт советует уделить сумке. «Сумка для женщины — это все. Если сумка выглядит потрепанной (и не важно, какой она фирмы и сколько стоит), она испортит весь образ. Как только она состарилась, нужно покупать новую», — заявила она.
Бей также отвергла тренды из 90-х. По ее мнению, чокеры и яркие колготки не придают образу «влиятельности», и несмотря на то, что в настоящий момент они очень популярны, ни одна женщина из высшего общества не наденет такие аксессуары на публику.
В заключение Бей попросила тщательно следить за своей одеждой и не пренебрегать глажкой:
Элегантная женщина никогда не выйдет из дома в мятой одежде.
В июле Анна Бей объяснила девушкам, в каком купальнике нужно приходить на пляж, чтобы привлечь внимание богача. «Конечно, следует выбирать такое бикини, которое подходило бы именно вашему типу фигуры и размеру груди. Если она большая, то не стоит надевать топ с треугольными чашками. В нем ваша грудь не будет выглядеть привлекательно», — пояснила, например, Бей.