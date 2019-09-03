Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 15 лет трагедии: истории выживших в бесланской школе Тамерлану Тогузову сейчас 28. В свою разрушенную школу за 15 лет он пришел второй раз — по просьбе журналистов
Фоторепортажи
1515 лет со дня трагедии в Беслане
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
18:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Перечислена портящая женщину одежда

Супруга миллионера, шведская блогерша Анна Бей перечислила вещи, из-за которых женщины выглядят «дешево». Весь список приводит The Sun.

Источник: @theburbgirl

В первую очередь, это спортивная одежда за пределами спортзала, которую Бей считает одной из самых больших ошибок:

Ни одна элегантная леди не позволит себе ходить в велосипедках, если она не на тренировке.

Во-вторых, блогерша не рекомендует выходить в свет в облегающих платьях, поскольку зачастую они привлекают избыточное внимание к фигуре.

Бей также советует отказаться от кроп-топов, так как они выглядят по-детски. Более того, они открывают низ живота, который далеко не у всех является самой удачной частью тела. Также детскими специалистка считает принты с персонажами из мультфильмов.

Критике Бей подверглись и футболки:

Не стоит надевать футболку в офис или при выходе в свет. Это слишком повседневная вещь. Возможно, для дома она еще сгодится.

Еще одной модной ошибкой женщина считает рваные джинсы. «Если это ваш стиль — хорошо. Но если вы хотите выглядеть изысканно, от рваных джинсов следует отказаться», — призвала она. Такого же мнения Бей придерживается и в отношении джинсовых шорт.

Новость
54-летняя британка носит свадебное платье каждый день

Большое внимание эксперт советует уделить сумке. «Сумка для женщины — это все. Если сумка выглядит потрепанной (и не важно, какой она фирмы и сколько стоит), она испортит весь образ. Как только она состарилась, нужно покупать новую», — заявила она.

Бей также отвергла тренды из 90-х. По ее мнению, чокеры и яркие колготки не придают образу «влиятельности», и несмотря на то, что в настоящий момент они очень популярны, ни одна женщина из высшего общества не наденет такие аксессуары на публику.

В заключение Бей попросила тщательно следить за своей одеждой и не пренебрегать глажкой:

Элегантная женщина никогда не выйдет из дома в мятой одежде.

В июле Анна Бей объяснила девушкам, в каком купальнике нужно приходить на пляж, чтобы привлечь внимание богача. «Конечно, следует выбирать такое бикини, которое подходило бы именно вашему типу фигуры и размеру груди. Если она большая, то не стоит надевать топ с треугольными чашками. В нем ваша грудь не будет выглядеть привлекательно», — пояснила, например, Бей.

Читайте также
 Поклонская рассказала о разводе с мужем
Свадьба 13-летней девочки довела журналистку до слез. Видео
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полетам
Чиновники потратили миллиарды на сомнительные госзакупки
Журналистам запретили публиковать шутки с шоу Маслякова
Боец MMA пригрозил задушить Макрона и оскорбил его жену
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Здоровье
Анализы, на которые не стоит тратить деньги Объясняет терапевт Ирина Уфимцева.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Lada 4x4 получит новый салон (фото) В распоряжении издания «Лада.Онлайн» оказались фотографии обновленного интерьера внедорожника «Лада»
Кино
9-летнюю дочь Тутты Ларсен признали лучшей юной ведущей страны Марфа Колоскова известна по утреннему шоу «Завтрак на ура!», которое выходит на телеканале «Карусель»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Популярные темы на «Детях»
Учительница посмеялась над ребенком из-за букета 353
Воспитательный момент.... 275
Про ремонт 237
Что выбрать? 167
Леди
Где живет и чем занимается 46-летняя Лика Стар 3 сентября исполняется 46 лет Лике Стар. В 90-е она была одной из самых популярных артисток на русской эстраде
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь