Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15-я годовщина штурма школы в Беслане: рассказ заложницыСтрашные события, рассказанные от первого лица
Фоторепортажи
1515 лет со дня трагедии в Беслане
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
17:50 (мск), источник: Lenta.Ru

«Твоя профессия — победитель»

Российские чемпионы WorldSkills — о жизни и профессии.

Источник: РИА "Новости"

Почетное второе и другие награды

На прошедшем впервые в России 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 национальная сборная страны завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. В медальном зачете Россия заняла второе место, первое досталось сборной Китая, третье — сборной Южной Кореи. Помимо золотых медалей россияне получили еще две самые престижные награды мирового первенства. Так, золотая медалистка по компетенции «Лабораторный химический анализ» Анастасия Камнева (международный эксперт Андрей Яковенко) стала не только самой результативной участницей чемпионата, но и первой в истории россиянкой, удостоенной премии имени Альберта Видаля — престижной награды, названной в честь основателя международного движения WorldSkills. Участник в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» Михаил Воронцов (международный эксперт Георгий Цатурян) получил награду «Лучшего представителя нации» — Best of Nation.

Анастасия Камнева | Источник: WorldSkills

Золотыми медалистами стали участники национальной сборной WorldSkills Russia в таких компетенциях, как «Администрирование отеля», «Визуальный мерчендайзинг», «Изготовление прототипов», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Информационная безопасность», «Лабораторный химический анализ», «Печатные технологии в прессе», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Ювелирное дело». Вторые места и серебряные медали завоевали конкурсанты в компетенциях: «Информационные кабельные сети», «Обслуживание авиационной техники», «Парикмахерское искусство» и «Электромонтаж». Бронзовые медали за третье место получили представители таких компетенций, как «3D-моделирование для компьютерных игр», «Мобильная робототехника», «Облицовка плиткой» и «Экспедирование грузов». Россия присоединилась к глобальному движению WorldSkills, объединяющему 82 страны и региона, лишь семь лет назад и за это время прошла путь он новичка до страны-хозяйки мирового чемпионата. «К этому движению в России уже присоединилось полмиллиона наших сограждан, но число его сторонников, участников неуклонно растет. В нашей стране WorldSkills стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которую мы формируем в том числе по специальностям цифровой экономики. Мы меняем наши колледжи, создаем широкие, не имеющие аналогов в мире возможности для детей заниматься техническим творчеством. И радует, что наш опыт оказался востребованным», — заявил во время церемонии закрытия президент России Владимир Путин. Директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов отметил, что количество российских чемпионов «говорит об очень высоком уровне подготовки в нашей стране, о том, что среди наших экспертов и преподавателей и есть носители технологий мирового уровня, и мы опередили те страны, у которых мы учились, как у лучших, 2−3 года назад». «Из догоняющей Россия стала опережающей страной, серьезным конкурентом вечных лидеров WorldSkills», — подчеркнул он. В прошедшем в России чемпионате приняли участие 1354 конкурсанта из 63 стран мира. Участники в течение 4 дней соревновались по 56 компетенциям. Следующее мировое первенство пройдет в 2021 году в Шанхае. Во время церемонии награждения победители не скрывали эмоций — не удивительно, они стали лучшими в мире. Эти победы стали возможны благодаря огромной работе команды Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», годам напряженных тренировок и неимоверной целеустремленности самих конкурсантов. В материале «Ленты.ру» — несколько победных историй.

Искандар Слаев, компетенция «Поварское дело», золотая медаль.

Международный эксперт — Евгений Иришкин

Искандар Слаев | Источник: WorldSkills

К своим 21 году Искандар не только успел окончить «Колледж сервиса» по специальностям «повар-кондитер» и «техник-технолог», но и завоевать серебро в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре в 2017 году, а также получить медальон за профессионализм на европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. А теперь, на Чемпионате WorldSkills Kazan 2019, благодаря Искандару Россия впервые в истории участия страны в движении WorldSkills завоевала золотую медаль в компетенции «Поварское дело». При этом, как рассказывал победитель перед чемпионатом, поварское дело пришло в его жизнь случайно. Он собирался учиться на программиста, а поварское дело было запасным вариантом. Когда Искандар отправился подавать документы в оба колледжа, хотя в приоритете было программирование, он перепутал автобусы и оказался на пороге именно кулинарного колледжа, лучшего в Оренбургской области, где Искандар жил на тот момент. Конкурс при поступлении был большим, а Искандара приняли без предварительных отборов. Это была судьба. «Я очень рад, потому что это первое золото в категории “Поварское дело” за все время, которое Россия участвует в движении WorldSkills. Я мечтал о победе на протяжении двух лет, но нужно было не только мечтать, а делать все, чтобы достичь своей цели, и я к этому шел. К золоту я пришел благодаря моим тренерам — спасибо им огромное, они очень крутые люди!», — рассказал после церемонии награждения победителей Искандар. Конкурсантам предстояло соревноваться четыре дня и каждый день готовить новое блюдо. «Самым сложным в задании был десерт, потому что мы не кондитеры, а повара. Но десерт был таким финальным рубежом, где нужно было “выстрелить”, потому что именно на этом, последнем этапе, многие расслабляются и теряют баллы. В процессе соревнований у нас возникла проблема — морозилка с шоковой заморозкой (минус 45 градусов) на чемпионате работала только на минус 18, кто-то ее выключил. Если бы я не учел это обстоятельство, я мог бы вылететь. Но опыт, который накапливается из года в год, помог справиться с проблемой», — рассказал Искандар. Помимо приготовления блюд участникам также предстояло пройти skill-тесты — проверку навыков и приготовить то, что лежало в черном ящике, а лежали там, по словам Искандара, традиционные российские продуты — икра, осетрина, водка и так далее. В будущем Искандар мечтает стать шеф-поваром ресторана, а затем и основателем собственного бизнеса. Однако и сотрудничество с WorldSkills он также намерен продолжать и планирует заниматься тренерской деятельностью. «Движение Worldskills для меня в первую очередь — это развитие. На чемпионате очень важна поддержка — не важно, занял ты место или нет; ведь не важно, кто стоит напротив тебя, важно, кто стоит рядом с тобой», — заявил он. Тем, кто сейчас только готовится к чемпионату, Искандар пожелал «поставить себе цель и добиваться ее, не покладая рук». «Если опустить руки, на пути будет очень много преград, которые помешают достичь цели», — уверен он.

Айдар Минеев, компетенция «Изготовление прототипов», золотая медаль.

Международный эксперт — Сергей Куколев

Айдар Минеев | Источник: WorldSkills

Айдар окончил третий курс технического колледжа и сейчас проходит подготовку к выступлению на мировом чемпионате. Еще с детства Айдар Минеев увлекался созданием прототипов, поэтому, когда его руководитель Халим Алмаев предложил поучаствовать в соревнованиях в этой компетенции еще в качестве юниора, Айдар согласился. К тому же перед ним был отличный пример — его брат Альберт, который победил на чемпионате EuroSkills Budapest 2018 в 2018 по компетенции «Инженерный дизайн CAD». После юниорских побед, республиканских и российских чемпионатов в мае 2018 года ему удалось пройти отбор в расширенный состав национальной сборной, а с октября того же года он начал готовиться к мировому чемпионату. «Это, выходит, уже семейная традиция: мой брат — чемпион Европы, в Абу-Даби он взял медальон за профессионализм, он меня вдохновил и мотивировал к участию. Я поддерживал его на мировом чемпионате, он поддерживал меня здесь», — рассказал после церемонии награждения Айдар, добавив, что счастлив и горд за страну. Победить, по его словам, удалось благодаря усиленным тренировкам и огромной работе с экспертами. «Мне помогла родная земля, это очень мотивировало. Даже когда я занимался в зале, слышал татарскую музыку, это тоже очень мотивировало и придавало сил, так как эту музыку я очень люблю», — рассказал он. Айдар планирует закончить учебу и заняться карьерой, связав свою жизнь с инжинирингом и дизайном. А тем, кто сейчас только готовится к будущему чемпионату, он пожелал ставить себе цели и делать все, чтобы их достичь.

Владислав Розов, компетенция «Изготовление изделий из полимерных материалов», золотая медаль.

Международный эксперт — Артур Гареев

Владислав Розов | Источник: WorldSkills

Владислав учится на третьем курсе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» по специальности «ядерные реакторы и материалы». И во время межвузовского этапа соревнований WorldSkills в университете заинтересовался движением. При этом, по словам Владислава, раньше он хотел быть гуманитарием и изучать историю, однако ближе к окончанию школы увлекся техническими науками. На межвузовском этапе он выступал в компетенции «Изготовление прототипов», и с будущей компетенцией мирового чемпионата его тогда еще ничего не связывало, но усиленные тренировки принесли свои плоды. «Было очень тяжело, огромная конкуренция! Единственная страна, которая выступала в компетенции от всей Европы, — это Россия, — рассказал Владислав. — Задания были не такие сложные — изготовить промышленную пресс-форму по чертежу и затем отлить готовый пластиковый продукт — то есть пройти весь цикл от чертежа до готового продукта, но нервы дали о себе знать». По словам Владислава, чемпионом он стал благодаря тяжелому труду, командной работе с экспертом и отличной организации Россией этого чемпионата. «Как нам говорят, 30 процентов успеха зависит от конкурсантов, остальные 70 — от других обстоятельств, каждый из национальной сборной выложился на все сто и вложил эти 30 процентов в золотую медаль», — говорит Владислав. В будущем он планирует закончить учебу в университете, а потом «делать что-то хорошее для человечества, например, заняться переработкой пластика». «Меня вдохновляет вера в человечество — это единственное, во что можно верить — мы делаем невозможное!» — заявил он.

Елизавета Степанова, компетенция «Печатные технологии в прессе», золотая медаль.

Международный эксперт — Андрей Слободчиков

Елизавета Степанова | Источник: WorldSkills

Елизавета окончила Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова по специальности «производство изделий из бумаги и картона». В 2018 году она стала победителем VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в городе Южно-Сахалинске. После победы в нацфинале попала в сборную России. «Было очень сложно — сильные соперники, много нового по сравнению с предыдущим чемпионатом мира, мы боролись как могли, — рассказала Елизавета. — Победить мне помогла поддержка близких, друзей, наставников, экспертов, без них ничего бы не вышло». Победа, по словам Елизаветы, снилась ей в период усердных тренировок. «Движение WorldSkills очень много для меня значит, это почти моя семья, я безумно благодарна своей команде, тренерам, экспертам, которые все это сделали. Благодаря им у меня золотая медаль, это результат огромного труда», — сказала она. Елизавета так вдохновилась WorldSkills, что в будущем хотела бы попробовать себя в роли тренера. «Если кто-то только думает об участии в таком чемпионате, могу сказать: тут не надо думать, надо участвовать! — считает она. — Это море возможностей, знакомств, эмоций, перед тобой открывается целый мир. Нужно идти до конца, никогда не сдаваться, даже если что-то не получается, бороться до последней секунды, пока у тебя есть время».

Анастасия Распопова, компетенция «Визуальный мерчендайзинг», золотая медаль.

Международный эксперт — Максим Усынин

Анастасия Распопова | Источник: WorldSkills

Анастасия учится на третьем курсе ЧОУ ВО «Международный институт дизайна и сервиса» по специальности «графический дизайн». В 2017 году она стала победителем V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Краснодаре. А годом спустя — победителем европейского чемпионата профессионального мастерства EuroSkills Budapest 2018. Быть дизайнером интерьера Анастасия мечтала с детства. Она любила смотреть тематические телепередачи о дизайне, и это оказало влияние на выбор профессии. «Моя компетенция очень сложная, но она очень творческая, и мне нравится белить, красить. Я очень надеюсь, что визуальный мерчендайзинг будет больше развит в нашей стране, потому что на данный момент заказчики просто не понимают, насколько это нужно. Они просто просят продавщицу выставить манекены и одежду, и это не привлекает покупателей. Хочется, чтобы наши витрины украшали наши города», — рассказала Анастасия. Анастасия мечтает написать книгу, посвященную визуальному мерчендайзингу. «В России этому не обучают, и наша команда — мы сами искали книги, выпущенные за границей, новые практики. И я шокирована тем, что одна команда, которая сама искала знания, смогла победить весь мир! Хотя в других странах этому специально обучают», — поделилась чемпионка. Анастасия рассказала также, что очень благодарна своим родителям за поддержку, «за то, что они никогда не указывали мне, чем я должна заниматься». «И когда я говорила, что хочу заниматься творчеством, хотя, например, я просто рисую и, может быть, не буду много на этом зарабатывать, моя семья меня поддержала, и благодаря этому я смогла добиться таких высот», — отметила она.

Елизавета Шкимбова, компетенция «Флористика», золотая медаль.

Международный эксперт — Евгения Волина-Мирошниченко

Елизавета Шкимбова | Источник: WorldSkills

Елизавета окончила ГБПОУ города Москвы «Образовательный комплекс дизайна и технологий» и сейчас работает инструктором по труду в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. В 2018 году она стала серебряным призером европейского чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. В детстве Елизавета мечтала стать профессиональной спортсменкой, но из-за большой любви к цветам однажды загорелась идеей быть флористом. «Думаю, моя медаль абсолютно заслуженна, потому что я выложилась на этих соревнованиях на сто процентов. Я это почувствовала, моя команда тоже, поэтому золото было достаточно ожидаемым, — рассказала Елизавета. — Но было очень тяжело — мы с командой три года работали ради этой идеи и медали. На прошлых соревнованиях у нас было 12-е место, и сейчас мы наконец-то ощутили это золото в своих руках». Представлять страну на таком конкурсе, по ее словам, очень ответственно. «Это ведь как олимпиада, поэтому я долго готовилась к этому и морально, и физически», — рассказала она.

Имран Точиев, компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы», золотая медаль.

Международный эксперт — Екатерина Орлова

Имран Точиев | Источник: WorldSkills

Имран окончил Тульский колледж строительства и отраслевых технологий и сейчас работает там мастером производственного обучения. В детстве он, как и многие дети, мечтал стать космонавтом, пожарным, врачом. Все близкие Имрана, в том числе, отец, работали в строительной сфере, но сам Имран тогда не собирался идти по их стопам. Позже, когда настало время выбирать профессию, Имран последовал совету отца и выбрал себе специальность в строительстве. «Мечтой всей нашей команды было выиграть золото, мы долго к этому шли, и наконец-то это свершилось! — поделился Имран. — Я очень благодарен всей команде, тренерам, экспертам. Я чувствую себя даже больше, чем олимпийским чемпионом, — через многое пришлось пройти, чтобы выиграть золотую медаль».

Виталия Яковенко, компетенция «Администрирование отеля», золотая медаль.

Международный эксперт — Мария Ильиных

Виталия Яковенко | Источник: WorldSkills

Виталия окончила Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по специальности «гостиничный сервис». Сейчас она работает в этом учебном заведении тьютором, а также учится на третьем курсе Российского экономического университета имени Георгия Плеханова по специальности «менеджмент». В 2017 году Виталия выиграла золото в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре и после победы получила предложение войти в состав национальной сборной. В 2018 году она выиграла золотую медаль на европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. «Моя история началась еще в 2016 году — когда я училась в колледже, мне предложили принять участие в чемпионате, и я, конечно же, согласилась, — потому что отношусь к категории людей, которые хватаются за все возможности, — и не прогадала. Три года я шла к этому и надеюсь, что это не последняя победа, и в жизни их будет еще много», — рассказала она после церемонии награждения. Самое сложное в компетенции, по ее словам, — быть стрессоустойчивым. «В ходе конкурса множество экстраординарных ситуаций происходит одна за другой. Нужно не потеряться и в короткий промежуток времени найти правильное решение, сделать это уверенно и в соответствии с международными стандартами», — говорит победительница. С детства Виталия много путешествовала с родителями, и, по ее словам, всегда была под большим впечатлением от огромных холлов отелей, цветочных композиций и ей нравилось представлять себя в этом деле. «Я мечтала о том, что когда-нибудь я свяжу себя с этой сферой, так и получилось», — рассказала она. В гостиничном деле, как и в любой другой сфере, есть навыки, которые оттачиваются с опытом, рассказала она. «Например, у нас были письменные задания, где ты, согласно этикету деловой переписки, должен уметь ответить на письмо, жалобу гостя, бронирование. Также есть математические задания, когда ты должен просчитывать загрузку отеля, его доход, сравнивать с другим отелем, делать вывод, рекомендации. Это не просто работа ресепшиониста, это большой круг деятельности, потому что в WorldSkills готовят специалистов, которые в гостинице могут работать в любом отделе», — говорит Виталия. Победительницу, по ее словам, вдохновляли на победу семья, тренеры, которые были с ней на протяжении всего ее пути в WorldSkills. «Это потрясающие люди с огромным опытом, багажом знаний и человеческими качествами, которые не просто обучили меня и сделали профессионалом, они воспитали во мне человека и, я думаю, их советы еще долго будут помогать мне в жизни», — сказала чемпионка.

 Поклонская рассказала о разводе с мужем
Свадьба 13-летней девочки довела журналистку до слез. Видео
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полетам
Чиновники потратили миллиарды на сомнительные госзакупки
Журналистам запретили публиковать шутки с шоу Маслякова
Боец MMA пригрозил задушить Макрона и оскорбил его жену
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Здоровье
Анализы, на которые не стоит тратить деньги Объясняет терапевт Ирина Уфимцева.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Lada 4x4 получит новый салон (фото) В распоряжении издания «Лада.Онлайн» оказались фотографии обновленного интерьера внедорожника «Лада»
Кино
9-летнюю дочь Тутты Ларсен признали лучшей юной ведущей страны Марфа Колоскова известна по утреннему шоу «Завтрак на ура!», которое выходит на телеканале «Карусель»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями У пары уже подрастает дочь Милана
Леди
Где живет и чем занимается 46-летняя Лика Стар 3 сентября исполняется 46 лет Лике Стар. В 90-е она была одной из самых популярных артисток на русской эстраде
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь