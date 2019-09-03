17:50 (мск), источник: Lenta.Ru
«Твоя профессия — победитель»
Российские чемпионы WorldSkills — о жизни и профессии.
Почетное второе и другие награды
На прошедшем впервые в России 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 национальная сборная страны завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. В медальном зачете Россия заняла второе место, первое досталось сборной Китая, третье — сборной Южной Кореи. Помимо золотых медалей россияне получили еще две самые престижные награды мирового первенства. Так, золотая медалистка по компетенции «Лабораторный химический анализ» Анастасия Камнева (международный эксперт Андрей Яковенко) стала не только самой результативной участницей чемпионата, но и первой в истории россиянкой, удостоенной премии имени Альберта Видаля — престижной награды, названной в честь основателя международного движения WorldSkills. Участник в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» Михаил Воронцов (международный эксперт Георгий Цатурян) получил награду «Лучшего представителя нации» — Best of Nation.
Золотыми медалистами стали участники национальной сборной WorldSkills Russia в таких компетенциях, как «Администрирование отеля», «Визуальный мерчендайзинг», «Изготовление прототипов», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Информационная безопасность», «Лабораторный химический анализ», «Печатные технологии в прессе», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Ювелирное дело». Вторые места и серебряные медали завоевали конкурсанты в компетенциях: «Информационные кабельные сети», «Обслуживание авиационной техники», «Парикмахерское искусство» и «Электромонтаж». Бронзовые медали за третье место получили представители таких компетенций, как «3D-моделирование для компьютерных игр», «Мобильная робототехника», «Облицовка плиткой» и «Экспедирование грузов». Россия присоединилась к глобальному движению WorldSkills, объединяющему 82 страны и региона, лишь семь лет назад и за это время прошла путь он новичка до
Искандар Слаев, компетенция «Поварское дело», золотая медаль.
Международный эксперт — Евгений Иришкин
К своим 21 году Искандар не только успел окончить «Колледж сервиса» по специальностям «повар-кондитер» и «техник-технолог», но и завоевать серебро в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре в 2017 году, а также получить медальон за профессионализм на европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. А теперь, на Чемпионате WorldSkills Kazan 2019, благодаря Искандару Россия впервые в истории участия страны в движении WorldSkills завоевала золотую медаль в компетенции «Поварское дело». При этом, как рассказывал победитель перед чемпионатом, поварское дело пришло в его жизнь случайно. Он собирался учиться на программиста, а поварское дело было запасным вариантом. Когда Искандар отправился подавать документы в оба колледжа, хотя в приоритете было программирование, он перепутал автобусы и оказался на пороге именно кулинарного колледжа, лучшего в Оренбургской области, где Искандар жил на тот момент. Конкурс при поступлении был большим, а Искандара приняли без предварительных отборов. Это была судьба. «Я очень рад, потому что это первое золото в категории “Поварское дело” за все время, которое Россия участвует в движении WorldSkills. Я мечтал о победе на протяжении двух лет, но нужно было не только мечтать, а делать все, чтобы достичь своей цели, и я к этому шел. К золоту я пришел благодаря моим тренерам — спасибо им огромное, они очень крутые люди!», — рассказал после церемонии награждения победителей Искандар. Конкурсантам предстояло соревноваться четыре дня и каждый день готовить новое блюдо. «Самым сложным в задании был десерт, потому что мы не кондитеры, а повара. Но десерт был таким финальным рубежом, где нужно было “выстрелить”, потому что именно на этом, последнем этапе, многие расслабляются и теряют баллы. В процессе соревнований у нас возникла проблема — морозилка с шоковой заморозкой (минус 45 градусов) на чемпионате работала только на минус 18,
Айдар Минеев, компетенция «Изготовление прототипов», золотая медаль.
Международный эксперт — Сергей Куколев
Айдар окончил третий курс технического колледжа и сейчас проходит подготовку к выступлению на мировом чемпионате. Еще с детства Айдар Минеев увлекался созданием прототипов, поэтому, когда его руководитель Халим Алмаев предложил поучаствовать в соревнованиях в этой компетенции еще в качестве юниора, Айдар согласился. К тому же перед ним был отличный пример — его брат Альберт, который победил на чемпионате EuroSkills Budapest 2018 в 2018 по компетенции «Инженерный дизайн CAD». После юниорских побед, республиканских и российских чемпионатов в мае 2018 года ему удалось пройти отбор в расширенный состав национальной сборной, а с октября того же года он начал готовиться к мировому чемпионату. «Это, выходит, уже семейная традиция: мой брат — чемпион Европы, в
Владислав Розов, компетенция «Изготовление изделий из полимерных материалов», золотая медаль.
Международный эксперт — Артур Гареев
Владислав учится на третьем курсе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» по специальности «ядерные реакторы и материалы». И во время межвузовского этапа соревнований WorldSkills в университете заинтересовался движением. При этом, по словам Владислава, раньше он хотел быть гуманитарием и изучать историю, однако ближе к окончанию школы увлекся техническими науками. На межвузовском этапе он выступал в компетенции «Изготовление прототипов», и с будущей компетенцией мирового чемпионата его тогда еще ничего не связывало, но усиленные тренировки принесли свои плоды. «Было очень тяжело, огромная конкуренция! Единственная страна, которая выступала в компетенции от всей Европы, — это Россия, — рассказал Владислав. — Задания были не такие сложные — изготовить промышленную
Елизавета Степанова, компетенция «Печатные технологии в прессе», золотая медаль.
Международный эксперт — Андрей Слободчиков
Елизавета окончила Московский
Анастасия Распопова, компетенция «Визуальный мерчендайзинг», золотая медаль.
Международный эксперт — Максим Усынин
Анастасия учится на третьем курсе ЧОУ ВО «Международный институт дизайна и сервиса» по специальности «графический дизайн». В 2017 году она стала победителем V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Краснодаре. А годом спустя — победителем европейского чемпионата профессионального мастерства EuroSkills Budapest 2018. Быть дизайнером интерьера Анастасия мечтала с детства. Она любила смотреть тематические телепередачи о дизайне, и это оказало влияние на выбор профессии. «Моя компетенция очень сложная, но она очень творческая, и мне нравится белить, красить. Я очень надеюсь, что визуальный мерчендайзинг будет больше развит в нашей стране, потому что на данный момент заказчики просто не понимают, насколько это нужно. Они просто просят продавщицу выставить манекены и одежду, и это не привлекает покупателей. Хочется, чтобы наши витрины украшали наши города», — рассказала Анастасия. Анастасия мечтает написать книгу, посвященную визуальному мерчендайзингу. «В России этому не обучают, и наша команда — мы сами искали книги, выпущенные за границей, новые практики. И я шокирована тем, что одна команда, которая сама искала знания, смогла победить весь мир! Хотя в других странах этому специально обучают», — поделилась чемпионка. Анастасия рассказала также, что очень благодарна своим родителям за поддержку, «за то, что они никогда не указывали мне, чем я должна заниматься». «И когда я говорила, что хочу заниматься творчеством, хотя, например, я просто рисую и, может быть, не буду много на этом зарабатывать, моя семья меня поддержала, и благодаря этому я смогла добиться таких высот», — отметила она.
Елизавета Шкимбова, компетенция «Флористика», золотая медаль.
Международный эксперт — Евгения Волина-Мирошниченко
Елизавета окончила ГБПОУ города Москвы «Образовательный комплекс дизайна и технологий» и сейчас работает инструктором по труду в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. В 2018 году она стала серебряным призером европейского чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. В детстве Елизавета мечтала стать профессиональной спортсменкой, но
Имран Точиев, компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы», золотая медаль.
Международный эксперт — Екатерина Орлова
Имран окончил Тульский колледж строительства и отраслевых технологий и сейчас работает там мастером производственного обучения. В детстве он, как и многие дети, мечтал стать космонавтом, пожарным, врачом. Все близкие Имрана, в том числе, отец, работали в строительной сфере, но сам Имран тогда не собирался идти по их стопам. Позже, когда настало время выбирать профессию, Имран последовал совету отца и выбрал себе специальность в строительстве. «Мечтой всей нашей команды было выиграть золото, мы долго к этому шли, и
Виталия Яковенко, компетенция «Администрирование отеля», золотая медаль.
Международный эксперт — Мария Ильиных
Виталия окончила Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по специальности «гостиничный сервис». Сейчас она работает в этом учебном заведении тьютором, а также учится на третьем курсе Российского экономического университета имени Георгия Плеханова по специальности «менеджмент». В 2017 году Виталия выиграла золото в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре и после победы получила предложение войти в состав национальной сборной. В 2018 году она выиграла золотую медаль на европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. «Моя история началась еще в 2016 году — когда я училась в колледже, мне предложили принять участие в чемпионате, и я, конечно же, согласилась, — потому что отношусь к категории людей, которые хватаются за все возможности, — и не прогадала. Три года я шла к этому и надеюсь, что это не последняя победа, и в жизни их будет еще много», — рассказала она после церемонии награждения. Самое сложное в компетенции, по ее словам, — быть стрессоустойчивым. «В ходе конкурса множество экстраординарных ситуаций происходит одна за другой. Нужно не потеряться и в короткий промежуток времени найти правильное решение, сделать это уверенно и в соответствии с международными стандартами», — говорит победительница. С детства Виталия много путешествовала с родителями, и, по ее словам, всегда была под большим впечатлением от огромных холлов отелей, цветочных композиций и ей нравилось представлять себя в этом деле. «Я мечтала о том, что