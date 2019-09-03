18:51 (мск), источник: Lenta.Ru
Болезненный вид модели в рекламе Виктории Бекхэм напугал фанатов
Британскую певицу и дизайнера Викторию Бекхэм раскритиковали в соцсетях за сотрудничество с чересчур худой моделью. Об этом сообщает Daily Mail.
В своем
Поклонники дизайнера не одобрили выбор модели для рекламы одежды: им показалось, что девушка на фото выглядит болезненно худой.
«Покормите модель, она умрет, если пропустит очередной прием пищи. Печально видеть, что такая знаменитость, как ты, продвигает моделей с нездоровым телом», — возмутилась одна из них. «Не могу поверить, что у этой женщины есть дочь, а она до сих пор думает, что сотрудничество с такими моделями нормально. Она должна показывать разные фигуры в своих кампаниях!» — поддержала другая. «Все худее и худее. Чему ты учишь свою дочь и других молодых девочек? Это ошибка, Виктория. Я думала, ты против этого», — посетовала третья комментаторша.
Сама дизайнер пока не ответила на претензии.
В феврале французский модный дом Chloe тоже раскритиковали за рекламную кампанию, в которой снялась слишком худая модель. На появившемся в сети ролике несколько девушек представляли коллекцию Chloe