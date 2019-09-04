Крест во дворе. Как траурные знаки появляются у дорог и детских площадок

АиФ.ru собрал громкие истории, связанные с возведением крестов и памятников в необычных местах, и поговорил с юристами, психологами и священниками о культуре кенотафов.
Крест во дворе
Во дворе частного дома житель Уфы Владимир Таганаев поставил крест с фотографией сына, много лет назад погибшего при пожаре. Атрибуты памятного знака были похожи на настоящую могилу: металлический крест с фото покойника, табличка с фамилией, именем, отчеством, датами рождения и смерти.
Соседей (из соседних с частным домом многоэтажек) смущал вид возвышавшегося во дворе креста: мол, смотришь в окно и видишь могилу. В округе даже ходили слухи, что безутешный отец захоронил останки сына во дворе.
Уфимцы начали жаловаться в администрацию. Сотрудники муниципалитета убедили потерявшего сына мужчину крест убрать, даже несмотря на то, что его двор частный и захоронения там нет.
История поделила уфимцев на два лагеря: кто-то сочувствует людям, которых пугало такое соседство, кто-то считает, что «на личной земле хозяин может ставить что хочет».
Православная церковь к подобным историям лояльна.
«Ставить или не ставить у себя во дворе крест — это личное желание человека. У церкви нет по этому поводу возражений, — говорит Благочинный Кезского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова поселка Кез (Удмуртия) Сергий Миронов. — То же относится и к крестам вдоль дорог и трасс. Это не порицается, но и не особо разрешается. Бывает, даже просят специально поставить крест на месте, где часто случаются ДТП. Священники идут навстречу и освящают такие места».
Как отметил протоиерей, крест — это символ спасения.
«Поэтому у покойников ставят кресты, — пояснил он. — Мы ждем будущего воскресения. Воскреснут все усопшие, крест свой возьмут и к Христу пойдут по своим крестам».
Памятник бандиту на детской площадке
В Самаре с детской площадкой 24 года соседствовал памятник криминальному авторитету. Надгробие тайно вывезли ночью только после того, как жительница Татьяна Пятнашка опубликовала в Twitter пост, в котором возмутилась установленным на детской площадке надгробным памятником.
«Очень интересный объект стоит на детской площадке на Ново-Садовой, 21. Это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту. Убит в 1994 г. Центр города, памятник, детская площадка. И, видимо, это нормально. Никого из вас это не удивляет?» — поделилась Пятнашка.
Мемориальная плита из черного гранита стояла около песочницы, недалеко от нее играли дети.
На сообщение отреагировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн:
Могильный памятник криминальному авторитету на детской площадке в центре Самары — это, конечно, сильно. Как раз сейчас еду в Октябрьский район. Посмотрю на месте. Если это правда, демонтирую криминальный пантеон лично.
Спустя несколько дней памятного знака не стало. Противники памятника не стали спрашивать у кого-либо разрешения: ночью вывезли знак в неизвестном направлении.
Не все самарцы отреагировали с восторгом на исчезновение надгробной плиты:
А вот интересно. Если бы это было памятное место смерти вашего близкого, родного, любимого или просто уважаемого человека, что бы вы говорили? Просили бы снести? Наверняка задавали бы другие вопросы: например, какому идиоту пришла в голову мысль, что на этом месте должны дети играть?
Житель города в комментариях к новости о событии
«Не желаю видеть перед полетом!»
Два года назад в международном аэропорту Ростова-на-Дону открыли мемориал «Прерванный полет» в память о 62 погибших в крушении самолета Flydubai. Корреспондент АиФ.ru видел неожиданную реакцию ростовчан, которые стали невольными свидетелями скорбной церемонии.
В Ростове-на-Дону не всем по душе установленный в людной зоне памятник жертвам авиакатастрофы 2016 года | Источник: Виталий Колбасин/АиФ
«С каким настроением и мыслями я должен садиться в самолет и лететь на отдых, когда перед полетом мне встречается такая скорбная композиция и рыдающие люди, одетые в траурные наряды? Поминать мертвых нужно на кладбище», — отметил один из пассажиров.
Гранитный мемориал установили на входе в аэровокзал: «Прерванный полет» провожал и встречал посетителей аэропорта.
Часть ростовчан изначально выступала против установки мемориала, но власти пошли навстречу родственникам погибших, среди которых были высокие чиновники.
Конфликт не разгорелся лишь потому, что аэропорт перенесли в другое место, — в 30 км от города — а мемориал остался на территории теперь уже бывшего аэропорта.
Мемориал в детском саду
Таинственная история произошла в Ростове-на-Дону в начале 2000-х годов.
На территории детского сада № 5 Железнодорожного района установили мемориальную композицию «Безвременно ушедшим из жизни». Знак посвящался воспитанникам сада, умершим при загадочных обстоятельствах.
На этом месте в детском саду был установлен памятник здешним воспитанникам | Источник: Виталий Колбасин/АиФ
Социальный объект был сначала детским садом, потом — лицеем, сегодня здесь снова садик.
«Был настоящий памятник, он представлял гранитную композицию с изображением группы детей. Он уже стоял, когда мы переехали в это здание, — поделилась воспоминаниями с корреспондентом АиФ.ru директор Юридической гимназии № 9 имени М. М. Сперанского Елена Гаджиева. — Я пыталась узнать историю его появления. Как мне сказали, за период их работы там умерли дети, точное количество не знаю, но говорят, что больше трех, до 10 человек. Говорят, заболевание какое-то было. Родители решили увековечить память о детях, на свои деньги они построили эту достойную композицию. Когда мы переезжали оттуда девять лет назад, она оставалась стоять».
Траурная композиция по наследству перешла к новому руководству муниципального детского сада «Теремок».
Корреспондент АиФ.ru посетил территорию детского сада и не обнаружил там мемориала.
История появления мемориала малоизвестна. Говорили, что у предыдущего директора детсада была даже идея создать аллею памяти. Когда девять лет назад мы переехали сюда, стали делать капитальный ремонт здания, помню, памятник лежал на боку возле забора. Варварски выбросить его не могла, поэтому долго искала, куда его деть. Нервов мне пришлось потратить очень много. Обращалась в организации, даже нашла родителей, но они сказали, что памятник им не нужен. В итоге скульптуру передали в управление культуры города.
Ирина Бубликоваруководитель МБДОУ № 5 “Теремок”
На вопрос о том, почему композицию не оставили у себя на территории, Ирина Бубликова отвечает: «Почему я должна сохранять ее? Знак к нам не имеет никакого отношения».
Выяснить судьбу памятника «Безвременно ушедшим из жизни» корреспонденту АиФ.ru не удалось.
Продлить память в предмете
«Порыв продлить кого-то в предмете возникает, когда человек не может справиться с утратой близкого, — говорит психолог Ирина Савенкова. — Обратите внимание на то, что подобные нестандартные решения по захоронению или увековечиванию памяти возникают именно тогда, когда речь идет о внезапной кончине близкого: от несчастного случая, аварии. Редко кто станет делать вне кладбища, на своем садовом участке, уголок памяти какой-нибудь бабушке, медленно почившей от старости. Внезапность удара судьбы добавляет невыносимости. На помощь спешит смещение. Таким образом горюющий смещает внимание с живого человека на материальный предмет, продлевает через эту вещь память о нём, удлиняет жизнь, тем самым спасая свою психику от невозможности принять болезненную информацию о конечности жизни. Также в каждом конкретном случае могут быть свои индивидуальные причины таких поступков. Может быть, это какой-то договор с собой или желание искупить свою вину перед ушедшим, аннулировать своим непрерывным страданием и горем его страдание и т. п.».
У того, что люди остро реагируют на появление подобных конструкций во дворах или на трассах, есть свои причины, считает психолог.
«Во-первых, это неприятные ассоциации, эмоции. Кому хочется окружать себя чем-то грустным? Вот вам хочется? Во-вторых, нарушение принятых правил, общественного договора. А это уже воспринимается как опасность, — говорит Ирина Савенкова. — Люди не приемлют любые болезни и нездоровье на теле общества. Ведь расставленные не в тех местах кресты говорят, что есть люди, которые не смогли здоровым образом справиться с горем. Они нарушают нормы. Они ненормальные. Звучит словно сигнал: “Тревога! Опасность!” Их надо сделать нормальными. И станет спокойно».
Законно ли?
Установка «псевдомогил» и других мемориальных объектов не регламентируются законодательством РФ. Но, если они находятся не на частной территории, их вполне могут демонтировать.
Это касается и мемориалов жертвам ДТП вдоль дорог. Увидеть кенотафы можно почти на любой трассе. Но есть ли дело другим людям до чужого горя? У традиции есть как сторонники, так и ярые противники.
Адвокат и автоюрист Александр Мельцев пояснил АиФ.ru, что в настоящее время установка такого рода памятных знаков никак не регламентируется. Нет ни законов, ни иных нормативно-правовых актов, где содержался бы прямой запрет.
«Это своеобразное увековечение памяти погибших, оно не запрещено, если кресты или венки не мешают обзору водителя, не закрывают дорожные знаки или дорожную разметку. Их установка ничем не регламентируется, это исключительно волеизъявление родственников усопшего и не более того. Но также не запрещено, допустим, работникам дорожной службы осуществить снос данного сооружения, если оно ограничивает движение или создает препятствия на дороге», — поясняет эксперт.