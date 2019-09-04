00:12 (мск), источник: Газета.Ру
Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве
Пропавшая в Липецкой области 2 сентября 8-летняя девочка нашлась живой в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
Согласно имеющимся данным, маленькая девочка ушла из дома около 06.30 по мск. и, спустя полтора дня, оказалась в мегаполисе.
Уточняется, что девочка проживала в Паниковец Елецкого района области.
В МВД пояснили, что в настоящее время девочка нашлась и с ней все хорошо. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как восьмилетний ребенок смог оказаться в столице России.
Планируется, что маленькую девочку скоро доставят домой.