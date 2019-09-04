Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 15 лет трагедии: истории выживших в бесланской школе Тамерлану Тогузову сейчас 28. В свою разрушенную школу за 15 лет он пришел второй раз — по просьбе журналистов
Фоторепортажи
6Путин — щедрая душа
16Работы по разрезанию A321 на части
02:49 (мск), источник: РИА Новости

В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», размещенном на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости

Городами с самым загрязненным воздухом признаны Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Искитим и Абакан попали в этот список впервые, а Ангарск вернулся в него спустя 14 лет.

Новость
В России постоянно горят леса. Главные пожары за последние 10 лет

«Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе», — говорится в докладе.

В список населенных пунктов с самыми загрязненными почвами попали города Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург. В этих регионах среднероссийский уровень загрязнения почв превышен более чем в три раза. Также проблемными признаны города Кировской и Челябинской областей, Забайкалья, Свердловской области, Северной осетии и Красноярского края.

По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории страны, отмечается в докладе.

Читайте также
 Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрывает границу с Украиной
Поклонская прокомментировала развод с мужем
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону
В США назвали самую опасную страну мира
Бастрыкин поручил разобраться в гибели туристов в Турции
Стала известна новая должность Поклонской
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Боец MMA пригрозил задушить Макрона и оскорбил его жену
Здоровье
Анализы, на которые не стоит тратить деньги Объясняет терапевт Ирина Уфимцева.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Lada 4x4 получит новый салон (фото) В распоряжении издания «Лада.Онлайн» оказались фотографии обновленного интерьера внедорожника «Лада»
Кино
9-летнюю дочь Тутты Ларсен признали лучшей юной ведущей страны Марфа Колоскова известна по утреннему шоу «Завтрак на ура!», которое выходит на телеканале «Карусель»
Недвижимость
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Популярные темы на «Детях»
Учительница посмеялась над ребенком из-за букета 442
Про ремонт 327
Что выбрать? 179
Старость родителей и семья ребенка 175
Леди
Где живет и чем занимается 46-летняя Лика Стар 3 сентября исполняется 46 лет Лике Стар. В 90-е она была одной из самых популярных артисток на русской эстраде
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь