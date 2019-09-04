В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом

Городами с самым загрязненным воздухом признаны Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.
Искитим и Абакан попали в этот список впервые, а Ангарск вернулся в него спустя 14 лет.
«Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе», — говорится в докладе.
В список населенных пунктов с самыми загрязненными почвами попали города Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург. В этих регионах среднероссийский уровень загрязнения почв превышен более чем в три раза. Также проблемными признаны города Кировской и Челябинской областей, Забайкалья, Свердловской области, Северной осетии и Красноярского края.
По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории страны, отмечается в докладе.