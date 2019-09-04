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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер попался на обмане из-за минского забора

Путь к славе непрост.

Джейкоб Уол — молодой политический блогер из США, который изо всех сил борется за аудиторию. Он пишет для нескольких изданий и поддерживает образ востребованного консультанта в соцсетях, где размещает фото из многих стран мира.

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Если судить по геотегам, один день Уол проводит в Вашингтоне, следующий — на Мальте. Оттуда он попадает в Минск, а из столицы Белоруссии — в Москву или Калифорнию. И так круглый год.

Однако внимательные пользователи, присмотревшись к деталям, заподозрили Уола в обмане. А подвел блогера обыкновенный забор.

На одном из снимков Уол якобы находится в Минске. За его спиной — внушительная ограда. На другой фотографии Джейкоб стоит на фоне такого же забора, но уже в Тель-Авиве.

Новый обман Джейкоба Уола? Делает вид, что путешествует по миру, но забывает позировать под разными заборами

Позже Уол «подправил» геолокацию на снимках, но было уже поздно. Скрины разошлись в соцсетях и породили целую волну шуток.

Анна Лысенко

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