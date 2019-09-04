12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер попался на обмане из-за минского забора
Путь к славе непрост.
Джейкоб Уол — молодой политический блогер из США, который изо всех сил борется за аудиторию. Он пишет для нескольких изданий и поддерживает образ востребованного консультанта в соцсетях, где размещает фото из многих стран мира.
Однако внимательные пользователи, присмотревшись к деталям, заподозрили Уола в обмане. А подвел блогера обыкновенный забор.
На одном из снимков Уол якобы находится в Минске. За его спиной — внушительная ограда. На другой фотографии Джейкоб стоит на фоне такого же забора, но уже в
Позже Уол «подправил» геолокацию на снимках, но было уже поздно. Скрины разошлись в соцсетях и породили целую волну шуток.
Анна Лысенко