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13:52 (мск), источник: РИА Новости

Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Источник: AP 2019

Причина смерти не называется.

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Широкую известность Линдбергу принесла работа в мире моды. Он фотографировал для журналов и рекламных кампаний брендов многих супермоделей, среди которых Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Наталья Водянова и другие.

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Фотограф также участвовал в совместных проектах с модельерами Карлом Лагерфельдом и Джорджо Армани.

Фотографии Петера Линдберга
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