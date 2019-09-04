13:52 (мск), источник: РИА Новости
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Немецкий
Причина смерти не называется.
Широкую известность Линдбергу принесла работа в мире моды. Он фотографировал для журналов и рекламных кампаний брендов многих супермоделей, среди которых Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Наталья Водянова и другие.
Фотограф также участвовал в совместных проектах с модельерами Карлом Лагерфельдом и Джорджо Армани.
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