13:02 (мск), источник: РИА Новости
Михаил Боярский показал клип на песню «Хорошего Питера»
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Актер и певец Михаил Боярский представил атмосферный клип на песню «Хорошего Питера» на телеканале «78».
Боярский в традиционной шляпе и с фанатским шарфом на шее поет о своей любви к родному городу и футбольной команде «Зенит», которая в прошлом году победила на Чемпионате России. По его словам, «настроение и идея композиции родились из этого события».
«Мой прекрасный и такой разный, родной Питер! Как же про него не петь и не делиться этим теплым отношением, которое я к нему испытываю, со всем миром», — рассказал он телеканалу.
Автором музыки и слов стал Игорь Матвиенко, а в записи ролика приняли участие выпускники Музыкальной академии Матвиенко (М. А. М. А.).