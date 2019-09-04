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13:02 (мск), источник: РИА Новости

Михаил Боярский показал клип на песню «Хорошего Питера»

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Актер и певец Михаил Боярский представил атмосферный клип на песню «Хорошего Питера» на телеканале «78».

Источник: РИА Новости

Боярский в традиционной шляпе и с фанатским шарфом на шее поет о своей любви к родному городу и футбольной команде «Зенит», которая в прошлом году победила на Чемпионате России. По его словам, «настроение и идея композиции родились из этого события».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мой прекрасный и такой разный, родной Питер! Как же про него не петь и не делиться этим теплым отношением, которое я к нему испытываю, со всем миром», — рассказал он телеканалу.

Автором музыки и слов стал Игорь Матвиенко, а в записи ролика приняли участие выпускники Музыкальной академии Матвиенко (М. А. М. А.).

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