16:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Российский кит-шпион» подружился с чайкой (видео)
Он делится с ней обедом.
Белуха из норвежского центра реабилитации китов завела себе нового друга — чайку.
Кит делится с ней рыбой, игриво отнимает добычу, но тут же возвращает назад. Иногда белуха делает вид, что хочет проглотить чайку, но та не обращает на это внимания.
Эту белуху с прикрепленной камерой GoPro в апреле 2019 года заметили рыбаки у острова Ингойя к северу от города Хаммерфест. На обвесе было написано «Оборудование Петербурга». В СМИ белуху окрестили «российским разведчиком».
Кит оказался очень игривым и ручным. Он несколько дней следовал за лодками рыбаков, выпрашивая еду, пока не оказался в гавани Хаммерфеста. Местные власти запретили кормить кита, чтобы он не стал зависим от людей. Наблюдения в последующие недели показали, что кит недоедает. Животное также было ранено одной из лодок. Его взял под опеку центр по спасению китов.
Теперь кит поправляется и ест сам. В центре надеются, что скоро он сможет жить самостоятельно.
Анна Лысенко