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16:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Российский кит-шпион» подружился с чайкой (видео)

Он делится с ней обедом.

Белуха из норвежского центра реабилитации китов завела себе нового друга — чайку.

Кит делится с ней рыбой, игриво отнимает добычу, но тут же возвращает назад. Иногда белуха делает вид, что хочет проглотить чайку, но та не обращает на это внимания.

Эту белуху с прикрепленной камерой GoPro в апреле 2019 года заметили рыбаки у острова Ингойя к северу от города Хаммерфест. На обвесе было написано «Оборудование Петербурга». В СМИ белуху окрестили «российским разведчиком».

Кит оказался очень игривым и ручным. Он несколько дней следовал за лодками рыбаков, выпрашивая еду, пока не оказался в гавани Хаммерфеста. Местные власти запретили кормить кита, чтобы он не стал зависим от людей. Наблюдения в последующие недели показали, что кит недоедает. Животное также было ранено одной из лодок. Его взял под опеку центр по спасению китов.

Теперь кит поправляется и ест сам. В центре надеются, что скоро он сможет жить самостоятельно.

Анна Лысенко

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