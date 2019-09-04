В Омске нашли переход «в никуда»

На кадрах видно, что с одной стороны «зебры» находится обычный тротуар и супермаркет. Однако с другой стороны улицы находятся две полосы трамвайных путей, после которых идет участок с газоном и деревьями, находящимися перед жилым домом.
У дороги установлены все необходимые дорожные знаки, согласно которым переход заканчивается в траве.
По словам авторов поста, звонки местных жителей в департамент дорожного хозяйства не дали результатов.
Под публикацией началось обсуждение между подписчиками паблика. Некоторые пользователи выразили мнение, что ситуацию нужно срочно исправлять.
«Автомобилисты, и если вам на сервисе машину наполовину только починят, вы будете довольны? Пешеходник сделан наполовину, а денег взято за полноценную работу. А деньги эти — с налогов, которые вы платите, умники», — прокомментировал Леонид Кенин.
«Вот вам и доступная среда!» — написал Алексей Игумнов.
«Переход в никуда», — отметил пользователь Serega Sirkin.
При этом нашлись и те, кто посчитал, что переход в этом месте не нужен.
«Не было пешеходника, все ходили, и проблем не было. Появился пешеходник, и сразу проблемы появились», — прокомментировал Алексей Майборода.
«Знаки есть, разметка тоже, что еще надо? Кусты еще никого не сбивали», — отметил Дмитрий Куличков.
«То есть без пешеходного перехода было нормально там бегать через дорогу? А сейчас не барское это дело, потому что что-то не доделали?» — поинтересовалась Мария Власова.