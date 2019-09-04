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19:18 (мск), источник: РИА Новости

Минюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.

Источник: РИА Новости

По данным министерства, приказ «Об утверждении порядка расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» разработан для реализации закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», направленного на исключение обращения взыскания на денежные выплаты социального характера.

«Согласно проекту приказа при расчете кредитной организацией, осуществляющей обслуживание счетов граждан, суммы денежных средств на счете должника-гражданина, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест на основании исполнительного документа, будут учитываться ограничения на удержания из заработной платы и исключаться доходы, на которые не может быть обращено взыскание (например, пенсии по случаю потери кормильца, алименты, пособия гражданам, имеющим детей)», — говорится в сообщении Минюста.

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