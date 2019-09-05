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00:26 (мск), источник: ТАСС

Стали известны самые популярные специальности у абитуриентов в 2019 году

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские вузы в этом году зачислили в свои ряды почти 715 тысяч первокурсников, 465 тысяч из которых — на бюджетной основе, чуть более 239 тысяч — на платной. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» сообщили в среду в пресс-службе Минобрнауки.

Источник: РИА "Новости"

«Общее количество зачисленных на 30 августа 2019 года составляет 714 949 человек, из них за счет средств федерального бюджета — 464 784 человек, за счет средств субъектов РФ или местного бюджета — 11 047 человек, по договорам об оказании платных образовательных услуг — 239 148 человек», — говорится в сообщении.

В Минобрнауки добавили, что наибольшее количество заявлений было подано на специальности в сфере медицины и экономики, а также на специальности, связанные со СМИ и международными отношениями.

По данным министерства, конкурс на эти направления составил более 14 человек на 1 место.

При этом средний результат ЕГЭ среди студентов, поступивших на бюджетные места очных отделений, составил 71,05 балла, что, как отмечают в ведомстве, на 1,41 балла выше, чем в среднем у зачисленных в прошлом году.

«Лидерами по данному показателю, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, являются Томская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Новосибирская область, Свердловская область, Ярославская область, Нижегородская область», — добавили в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, речь пока идет о промежуточных итогах, а говорить об окончательном результате можно будет ближе к октябрю.

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