Стали известны самые популярные специальности у абитуриентов в 2019 году

«Общее количество зачисленных на 30 августа 2019 года составляет 714 949 человек, из них за счет средств федерального бюджета — 464 784 человек, за счет средств субъектов РФ или местного бюджета — 11 047 человек, по договорам об оказании платных образовательных услуг — 239 148 человек», — говорится в сообщении.
По данным министерства, конкурс на эти направления составил более 14 человек на 1 место.
При этом средний результат ЕГЭ среди студентов, поступивших на бюджетные места очных отделений, составил 71,05 балла, что, как отмечают в ведомстве, на 1,41 балла выше, чем в среднем у зачисленных в прошлом году.
«Лидерами по данному показателю, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, являются Томская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Новосибирская область, Свердловская область, Ярославская область, Нижегородская область», — добавили в пресс-службе.
Как уточнили в министерстве, речь пока идет о промежуточных итогах, а говорить об окончательном результате можно будет ближе к октябрю.