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21:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота

В Великобритании пассажир самолета сел за штурвал из-за того, что пилот не вышел на работу. Об этом сообщает The Mirror.

Источник: Reuters

По информации издания, самолет авиакомпании ЕasyJet, который должен был совершить перелет из Манчестера в испанский Аликанте, задержали из-за того, что пилот лайнера не пришел на работу. Туристам, которые уже успели пройти досмотр в аэропорту, объявили, что вылет задерживается на неопределенное время.

Пассажир Майкл Брэдли, который отправился в отпуск с женой и маленьким ребенком, не захотел несколько часов ждать резервный рейс и предложил авиакомпании свои услуги. Он позвонил в EasyJet и сказал, что готов сесть за штурвал, а также сообщил, что имеет при себе удостоверение пилота. Менее чем через минуту ему перезвонили и пригласили занять место командира корабля.

В авиакомпании поблагодарили Брэдли за то, что он помог пассажирам вовремя добраться в Аликанте. Также в EasyJet отметили, что позволили мужчине управлять самолетом только после тщательной проверки. «Это полностью соответствует правилам, поскольку у пассажира были при себе лицензия и удостоверение личности. Безопасность всегда является нашим высшим приоритетом», — заявили в компании.

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