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05:56 (мск), источник: РИА Новости

Греф призвал «убить» экзамены

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Процесс оценивания и экзамены лишают школьников желания учиться, превращая их в «людей с инвалидностью», готовых работать только в условиях предстоящей оценки, поэтому необходимо «убить» экзамены, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Источник: РИА "Новости"

Глава Сбербанка признал, что оценки в школах необходимы. В то же время он отметил, что сам он на основе школьного опыта ненавидит как процесс оценивания, так и экзамены.

«Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — заявил Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

По его словам, из школы дети уже выходят «инвалидами», так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.
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Греф привел свой собственный школьный опыт, отметив, что сам процесс «убивает всяческое желание учиться».

В прошлом году глава Сбербанка заявил, что узкоспециализированные «математические» школы, в которых детей «пичкают» одним предметом — пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все менее востребованы.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4—6 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Вести. Экономика. Греф о выгодах, ошибках и трендах, вытекающих из цифровизации
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