Греф призвал «убить» экзамены

Глава Сбербанка признал, что оценки в школах необходимы. В то же время он отметил, что сам он на основе школьного опыта ненавидит как процесс оценивания, так и экзамены.
«Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — заявил Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.
По его словам, из школы дети уже выходят «инвалидами», так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.
Греф привел свой собственный школьный опыт, отметив, что сам процесс «убивает всяческое желание учиться».
В прошлом году глава Сбербанка заявил, что узкоспециализированные «математические» школы, в которых детей «пичкают» одним предметом — пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все менее востребованы.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4—6 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.