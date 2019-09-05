Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Америка»: Трагедия в Калифорнии, ураган во Флориде и Пенс в Польше Ураган «Дориан» обрушился на Багамы, став самым сильным в истории региона. На очереди — материковые штаты
Фоторепортажи
10Индейцы играют в 500-летний футбол бедрами
10Последствия урагана «Дориан» на Багамах
10:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Чернобыльская зона побила рекорды посещаемости

За первые восемь месяцев 2019 года Чернобыльская зона поставила рекорд посещаемости. Об этом сообщают «Українськi Новини».

34
фотографии
34
фотографии
34
фотографии

За этот период заповедник посетил 74 671 человек, из них 14 416 — в августе. Больше всего туристов прибывает в зону отчуждения с Украины, а также из Великобритании и Польши.

В администрации заповедника рост туристического потока связывают с выходом сериала «Чернобыль» от HBO, формированием украинскими турагентствами новых маршрутов и упрощением процедуры въезда на территорию зоны.

Читайте также
Зеленский поручил проложить в Чернобыле новые туристические маршруты

«Но стоит помнить, что это не парк развлечений. Это территория, где необходимо соблюдать особые правила безопасности», — отметил помощник директора заповедника Кирилл Гарник.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, изменяющий порядок пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения. Ее сделают открытой для туристов и снимут запрет на съемку. Также планируется развитие экономических проектов на этой территории. В день подписания документа был введен в эксплуатацию новый защитный саркофаг над разрушенным реактором № 4.

Новый саркофаг над разрушенной частью ЧАЭС начали строить в 2007 году. Ввод в эксплуатацию планировался на 2012−2013 годы, однако работы затянулись из-за финансовых проблем. Строительство защитного сооружения обошлось в 2,2 миллиарда долларов, в него вложились около 50 стран, в том числе Украина.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Читайте также
Ученые рассказали, насколько опасно ездить в Чернобыль
Во время загрузки произошла ошибка.
6 августа© Ньюстюб
 Путин рассказал, кого считает придурками
Свадьба 13-летней девочки довела журналистку до слез. Видео
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Минздрав поддержал переход на четырехдневку в России
Греф призвал «убить» экзамены
Два самолета за день совершили экстренную посадку в Воронеже
Пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота
В Омске нашли переход «в никуда»
Тающее кладбище и риски: как потепление влияет на Шпицберген
Здоровье
Девочка появилась на свет спустя 117 дней после смерти матери Жительница Чехии перенесла тяжелый инсульт.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Что такое «Газель NN»: рассказывает президент Группы ГАЗ О новинках, которые Группа ГАЗ показывает на международном биеннале Comtrans 2019, Авто Mail.ru рассказал президент компании Вадим Сорокин
Кино
Нина Ургант отмечает 90-летие Народную артистку и бабушку телеведущего Ивана Урганта поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 18 723
Проблема в жене или во мне? 327
Про грудь. 173
Не проходит ротовирус 163
Леди
Молодая возлюбленная Петросяна примерила «цветочное» платье-кимоно Татьяна Брухунова прогулялась по набережной Сочи.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь