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10:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав поддержал переход на четырехдневку в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на площадке Восточного экономического форума дала оценку предложению о введении четырехдневной рабочей недели в России, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Чиновница не исключила такой возможности. По ее словам, если люди придерживаются здорового образа жизни, если им есть, чем занять досуг и они внутренне наполнены, то введение четыредневки было бы вполне положительным решением.

При этом Скворцова подчеркнула, что прежде этот вопрос необходимо всесторонне обсудить и проанализировать.

Она отметила, что Минздраву пока не поступало поручения взять в проработку предложение по введению четырехдневной рабочей недели.
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Ранее глава Минтруда Максим Топилин обозначил сроки возможного перехода россиян на четырехдневку. По его словам, это может произойти не ранее чем через 40−50 лет, это длительный процесс.

Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю озвучил в конце августа премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что именно такая форма социально-трудового контракта станет основной в будущем. При этом премьер дал понять, что переход на четырехдневку хоть и возможен в перспективе, но произойдет не прямо сейчас.

Глава кабмина поручил министерству труда до 30 сентября 2019 года оценить влияние потенциальной четырехдневки на экономику страны, производительность труда и социальную сферу.

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