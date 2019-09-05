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11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Дерипаска заявил о нехватке в России независимых банков и профессиональных судов

Наступление экономического спада в мире «очевидно и уже зафиксировано в ряде стран», заявил российский миллиардер, президент «Русала» Олег Дерипаска во время дискуссии на Восточном экономическом форуме.

Источник: РИА "Новости"

— Пока непонятна глубина этого спада, — подчеркнул Дерипаска. — Но очевидно, у нашей страны появляются новые возможности.

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Фигурант списка богатейших бизнесменов России перечислил шаги, которые, по его мнению, должны привести к ускорению экономического роста страны.

Первое — развитие низкоуглеродной энергетики (атомная, солнечная и ветряная, гидроэнергетика, газомоторное топливо).

— Если глобальная цена на углерод раньше обсуждалась в районе $25−30, то сейчас понятно, что она будет в пределах $80−100, — спрогнозировал Дерипаска. — Поэтому именно низкоуглеродная энергетика это основа нашей конкурентоспобности в будущем.

Второе — создание промышленных цепочек на основе российского сырья, чтобы выйти в лидеры по производству автомобильных компонентов, продукции энергомашиностроения, накопителей энергии.

Третье — уменьшение стоимости капитала, снижение кредитных ставок.

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— Мы же понимаем, что в России нет независимой банковской системы. А есть только Центробанк и его филиалы, — считает Дерипаска. — В свое время, как объяснял Шувалов и Дмитрий Анатольевич Медведев, при создании мега-регулятора ставилась задача ускорить экономический рост. Но прошло шесть лет, и экономический рост не ускорился. Значит, нужно разделять. Де-факто Центробанк только консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок.

Если в мире бизнесу можно взять кредит под 1−1,25%, то в России — это 6−6,5%, напомнил глава «Русала» и призвал подвергнуть реформе денежно-кредитную политику страны.

Четвертый шаг — возвращение к реформе судебной системы.

— Что меня беспокоит в нашей судебной системе — это профессионализм судей, — посетовал миллиардер. — У нас 60% судей на сегодняшний день формируются из состава помощников и секретарей.

Это достаточно закрытая элитарная группа, которая не просто неадекватно оценивает то, что происходит в экономике, но и неадекватные выносит решения. Да, их проще контролировать, но для нашей экономики качество судебной системы играет очень важную роль. Я видел цифры, что из адвокатуры в судебное сообщество набирается меньше 2−3% судей. Это, конечно, возмутительная ситуация. Помните: «А судьи кто?» из «Горя от ума».
Олег Дерипаска

И пятое — это развитие Сибири. Этому региону нужна программа аналогичная, той, что существует у Дальнего Востока.

— Известно, что в сентябре будет выпущен указ о развитии Сибири, — сообщил Дерипаска. — Именно этот регион способен дать высокие темпы роста, до 5−7%. Чтобы преодолеть запаздывание и работу на холостом ходу, которые существуют сейчас.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

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