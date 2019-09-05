Дерипаска заявил о нехватке в России независимых банков и профессиональных судов

— Пока непонятна глубина этого спада, — подчеркнул Дерипаска. — Но очевидно, у нашей страны появляются новые возможности.
Фигурант списка богатейших бизнесменов России перечислил шаги, которые, по его мнению, должны привести к ускорению экономического роста страны.
Первое — развитие низкоуглеродной энергетики (атомная, солнечная и ветряная, гидроэнергетика, газомоторное топливо).
— Если глобальная цена на углерод раньше обсуждалась в районе $25−30, то сейчас понятно, что она будет в пределах $80−100, — спрогнозировал Дерипаска. — Поэтому именно низкоуглеродная энергетика это основа нашей конкурентоспобности в будущем.
Второе — создание промышленных цепочек на основе российского сырья, чтобы выйти в лидеры по производству автомобильных компонентов, продукции энергомашиностроения, накопителей энергии.
Третье — уменьшение стоимости капитала, снижение кредитных ставок.
— Мы же понимаем, что в России нет независимой банковской системы. А есть только Центробанк и его филиалы, — считает Дерипаска. — В свое время, как объяснял Шувалов и Дмитрий Анатольевич Медведев, при создании мега-регулятора ставилась задача ускорить экономический рост. Но прошло шесть лет, и экономический рост не ускорился. Значит, нужно разделять. Де-факто Центробанк только консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок.
Если в мире бизнесу можно взять кредит под 1−1,25%, то в России — это 6−6,5%, напомнил глава «Русала» и призвал подвергнуть реформе денежно-кредитную политику страны.
Четвертый шаг — возвращение к реформе судебной системы.
— Что меня беспокоит в нашей судебной системе — это профессионализм судей, — посетовал миллиардер. — У нас 60% судей на сегодняшний день формируются из состава помощников и секретарей.
Это достаточно закрытая элитарная группа, которая не просто неадекватно оценивает то, что происходит в экономике, но и неадекватные выносит решения. Да, их проще контролировать, но для нашей экономики качество судебной системы играет очень важную роль. Я видел цифры, что из адвокатуры в судебное сообщество набирается меньше 2−3% судей. Это, конечно, возмутительная ситуация. Помните: «А судьи кто?» из «Горя от ума».
И пятое — это развитие Сибири. Этому региону нужна программа аналогичная, той, что существует у Дальнего Востока.
— Известно, что в сентябре будет выпущен указ о развитии Сибири, — сообщил Дерипаска. — Именно этот регион способен дать высокие темпы роста, до 5−7%. Чтобы преодолеть запаздывание и работу на холостом ходу, которые существуют сейчас.