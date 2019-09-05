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 15 лет трагедии: истории выживших в бесланской школе Тамерлану Тогузову сейчас 28. В свою разрушенную школу за 15 лет он пришел второй раз — по просьбе журналистов
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10:41 (мск), источник: Известия

Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене

Тающее кладбище, новые риски для ученых и недовольные шахтеры.

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