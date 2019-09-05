Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России

Размышлениями на тему эксперт поделилась в интервью «Российской газете», уточнив, что температурные показатели в Сибири соответствуют климатическим нормам, а вот погода в центре страны аномальная.
«Заморозки ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае: ночью до -2 градусов. А в Омской области ожидается вообще до -5 градусов», — рассказала Паршина.
Холодно в темное время суток также будет в Хакассии, Иркутской области, Бурятии, на Камчатке, в Забайкальском и Красноярском краях. При этом на Таймыре синоптики обещают дождь со снегом.
«В континентальных районах Магаданской области совсем по-зимнему: ночью до -7 …-10 градусов. Это в пределах климатической нормы для северного региона», — добавила Людмила Паршина.
Что касается средней полосы России, то сюда после кратковременного похолодания вернулось июньское тепло. Температура повысится до +20 градусов, в некоторых регионах — и того больше.
В российской столице температура днем в четверг будет колебаться на отметке +20 …+22 градуса, возможен небольшой дождь. В выходные станет еще теплее, — днем ожидается до +24 градусов.
«А новая рабочая неделя может начаться с 26-градусного потепления. Это среднесуточная погода июля. Погода не соответствует сезону», — сказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России.