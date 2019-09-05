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13:15 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме объяснили появление банд подростков АУЕ

В современной России подростки часто предоставлены сами себе, потому что родителям приходится много работать и зарабатывать на жизнь, и у них нет времени заниматься детьми.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Telegram-каналу «Подъем» заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева:

Сегодня, когда родители ищут возможность как-то выживать, они перестали обращать внимание на детей. Раньше родители работали на одном месте, на заводе, скажем. Сейчас, бедные, вынуждены искать подработку, потому что зарплаты небольшие.
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По ее словам, в советский период агрессивная молодежь была редкостью. В основном подростки были чем-то заняты, учились, получали профессию, а за тунеядство в стране наказывали.

В августе 2018 года стало известно о появлении в Санкт-Петербурге банды из 15−20 подростков, которые угоняли машины, нападали на людей на улице и избивали. Пострадало минимум 20 человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился проверить эту информацию.

Аббревиатура АУЕ расшифровывается как «Арестантский Уклад Един» — слоган молодежной субкультуры, склонной к криминалу и прославляющей воровскую романтику.

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