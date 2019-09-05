14:22 (мск), источник: Esquire
В Испании мужчина поймал iPhone X прямо во время катания на американских горках (это надо видеть)
Сойдя с горок, счастливчик сразу же вернул телефон владельцу.
Новозеландец Сэмюэл Кемпф (Samuel Kempf) поймал в воздухе iPhone X на американских горках в парке аттракционов Port Aventura, что в часе езды от Барселоны. Видео разместили в YouTube, где за сутки оно набрало более 440 тысяч просмотров.
«Я был в Испании, в “Порт Авентуре”. Во время поездки на американских горках я увидел, как человек в нескольких рядах от меня уронил свой iPhone X. Короче говоря, я поймал его. Эти американские горки движутся со скоростью более 130 км/ч.
Сойдя с американских горок, Кемпф вернул телефон владельцу, который искал его на земле.
«Он не мог в это поверить и крепко обнял меня», ― сказал Кемпф. По его словам, когда все сошедшие с аттракциона посмотрели видео, ему даже зааплодировали.