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14:22 (мск), источник: Esquire

В Испании мужчина поймал iPhone X прямо во время катания на американских горках (это надо видеть)

Сойдя с горок, счастливчик сразу же вернул телефон владельцу.

Новозеландец Сэмюэл Кемпф (Samuel Kempf) поймал в воздухе iPhone X на американских горках в парке аттракционов Port Aventura, что в часе езды от Барселоны. Видео разместили в YouTube, где за сутки оно набрало более 440 тысяч просмотров.

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«Я был в Испании, в “Порт Авентуре”. Во время поездки на американских горках я увидел, как человек в нескольких рядах от меня уронил свой iPhone X. Короче говоря, я поймал его. Эти американские горки движутся со скоростью более 130 км/ч. Когда-то они считались самыми высокими и быстрыми горками в Европе», ― рассказал сам герой видео в описании к ролику.

Сойдя с американских горок, Кемпф вернул телефон владельцу, который искал его на земле.

«Он не мог в это поверить и крепко обнял меня», ― сказал Кемпф. По его словам, когда все сошедшие с аттракциона посмотрели видео, ему даже зааплодировали.

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