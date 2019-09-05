16:35 (мск), источник: ТАСС
В России отменили запланированные показы спектаклей с участием Изабель Юппер
Конкретные причины такого решения не приводятся.
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские показы спектаклей с участием французской актрисы Изабель Юппер отменены. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель
«К большому сожалению, по причинам, не зависящим от нас, спектакли Изабель Юппер, назначенные на 8 сентября в Московском Доме Музыки и на 10 сентября в Театре Балтийский Дом в
«Изабель Юппер и продюсерское агентство “Les Visiteurs du Soir” выражают глубокое сожаление в связи с отменой спектаклей», — проинформировал менеджмент актрисы.
Юппер планировала показать в двух российских городах моноспектакль «Любовник» по одноименному роману Маргерит Дюрас. Это самое известное сочинение французской писательницы, оно было написано в 1984 году. Произведение рассказывает историю любви дочери французских колонистов в Индокитае и местного мужчины. По повести, удостоенной престижной Гонкуровской премии, был снят и знаменитый фильм
Признанная звезда мирового кинематографа уже выступала на московских театральных подмостках. В 2015 году актриса представила на Международном театральном фестивале имени Чехова пьесу Пьера де Мариво «Ложные признания» вместе с парижским театром «Одеон». Юппер также признавалась, что мечтает сыграть в спектаклях по пьесам Антона Павловича Чехова «Вишневый сад» и «Платонов».
66-летняя Юппер известна зрителям по таким картинам, как «Вальсирующие», «Алоиза», «Судья и убийца». Всего на ее счету более 60 актерских работ, в основном — с режиссерами французского авторского кино. После съемок в фильме «Женское дело» она была удостоена приза за лучшую женскую роль на фестивале в Венеции, а лента «Мадам Бовари» принесла ей премию на 17-м Московском кинофестивале. Мировой успех пришел к Юппер после картины «Пианистка», за которую актриса получила в Канне приз за лучшую женскую роль.