Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Случайная пуляПочему так и не раскрыта тайна гибели Чапаева?
Фоторепортажи
17Дрон показал, что осталось от амазонского леса
6Путин — щедрая душа
15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В голове у тираннозавров нашли «кондиционер»

Он помогал им регулировать температуру тела.

Источник: Brian Engh, University of Missouri-Columbia

Tyrannosaurus rex, один из крупнейших мясоедных динозавров на планете, обладал своеобразным «кондиционером», предполагают американские ученые.

Новое исследование опубликовано в The Anatomical Record. В нем ученые опровергают распространенную гипотезу о том, что два больших отверстия в верхней части черепа этих динозавров были заполнены мышцами, которые увеличивали силу укуса.

Читайте также
Найден самый древний стегозавр. Останкам 168 млн лет

Используя специальные тепловизоры, ученые изучали аллигаторов на одной из ферм во Флориде. Полученные данные помогли пролить свет на строение тел некоторых доисторических животных.

Температура тела аллигатора зависит от окружающей среды, объясняет Кент Влит, координатор в лаборатории биологического факультета Университета Флориды. В холодную погоду, когда аллигаторы пытались согреться, отверстия в черепе на изображении с тепловизора превращались в большие горячие точки. Когда же становилось теплее, отверстия казались темными.

«Это согласуется с предыдущими данными о том, что у аллигаторов есть перекрестная циркуляционная система или, так сказать, внутренний термостат», — говорит ученый.

Ученые считают, что заполненные кровеносными сосудами отверстия в черепе тираннозавров работали подобным образом, выполняя функцию кондиционера. Они помогали регулировать температуру тела доисторических животных.

Анна Лысенко

Читайте также
Сенцова могут обменять на экс-командира ПВО ДНР из дела MH17
В Госдуме объяснили появление банд подростков АУЕ
Трое бывших рядовых отсудили у Минобороны 4 млн рублей
Путин пошутил про предельный возраст для президента
В соцсетях шутят над платьем Иванки Трамп (фото)
Минздрав поддержал переход на четырехдневку в России
На пляж популярного курорта вынесло килограммы кокаина
Здоровье
Девочка появилась на свет спустя 117 дней после смерти матери Жительница Чехии перенесла тяжелый инсульт.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Финны купили новые Vesta, а потом «выбросили»: продолжение В конце 2015 года шинная компания Nokian закупила несколько седанов Lada Vesta для тестов резины. И эти машины стали героями небольшого скандала
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» показала, как «потолстела» для съемок Валентина Рубцова опубликовала архивные фото с площадки, на которых ее с трудом можно узнать
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Популярные темы на «Детях»
Про грудь. 253
Российские фильмы, ставшие популярными за рубежом 149
Как все успеть? 125
Начался учебный год... 110
Леди
Молодая возлюбленная Петросяна примерила «цветочное» платье-кимоно Татьяна Брухунова прогулялась по набережной Сочи.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь