15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В голове у тираннозавров нашли «кондиционер»
Он помогал им регулировать температуру тела.
Tyrannosaurus rex, один из крупнейших мясоедных динозавров на планете, обладал своеобразным «кондиционером», предполагают американские ученые.
Новое исследование опубликовано в The Anatomical Record. В нем ученые опровергают распространенную гипотезу о том, что два больших отверстия в верхней части черепа этих динозавров были заполнены мышцами, которые увеличивали силу укуса.
Используя специальные тепловизоры, ученые изучали аллигаторов на одной из ферм во Флориде. Полученные данные помогли пролить свет на строение тел некоторых доисторических животных.
Температура тела аллигатора зависит от окружающей среды, объясняет Кент Влит, координатор в лаборатории биологического факультета Университета Флориды. В холодную погоду, когда аллигаторы пытались согреться, отверстия в черепе на изображении с тепловизора превращались в большие горячие точки. Когда же становилось теплее, отверстия казались темными.
«Это согласуется с предыдущими данными о том, что у аллигаторов есть перекрестная циркуляционная система или, так сказать, внутренний термостат», — говорит ученый.
Ученые считают, что заполненные кровеносными сосудами отверстия в черепе тираннозавров работали подобным образом, выполняя функцию кондиционера. Они помогали регулировать температуру тела доисторических животных.
Анна Лысенко