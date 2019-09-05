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16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьники на Бали нашли двуглавую змею

Животное ползло посреди улицы.

В районе Табанан на Бали группа школьников обнаружила взрослую двуглавую змею.

Животное ползло по листу прямо на сельской улице, пишет Daily Mail. Дети обступили его и стали снимать на телефон. Один из прохожих перевернул змею палкой, чтобы рассмотреть получше.

Двуглавые змеи встречаются в Индонезии не так уж редко. Но, как правило, животные с такими мутациями живут недолго. Им сложнее убежать от хищников. К тому же, таких пресмыкающихся часто убивают из-за суеверий или страха.

В неволе змеи с двумя головами часто являются результатом скрещивания близкородственных особей.

Анна Лысенко

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