Школьники на Бали нашли двуглавую змею

В районе Табанан на Бали группа школьников обнаружила взрослую двуглавую змею.
Животное ползло по листу прямо на сельской улице, пишет Daily Mail. Дети обступили его и стали снимать на телефон. Один из прохожих перевернул змею палкой, чтобы рассмотреть получше.
Двуглавые змеи встречаются в Индонезии не так уж редко. Но, как правило, животные с такими мутациями живут недолго. Им сложнее убежать от хищников. К тому же, таких пресмыкающихся часто убивают из-за суеверий или страха.
В неволе змеи с двумя головами часто являются результатом скрещивания близкородственных особей.