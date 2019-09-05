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18:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые пьющие страны Европы

Всемирная организация здравоохранения составила рейтинг 30 европейских государств по употреблению чистого спирта на человека.

Источник: Reuters

Пресс-релиз по результатам исследования появился на сайте Европейского регионального бюро организации.

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Согласно опубликованным данным, первое место занимает Литва, где выпивают 15 литров чистого спирта на человека. Второе место заняла Чехия, третье — Германия. Отмечается, что средний житель Евросоюза (включая данные не входящих в него Норвегии и Швейцарии) потребляет более двух бутылок вина в неделю, что считается вредным для здоровья. В России исследование не проводилось.

Сокращения потребления алкоголя не происходит, несмотря на принятый Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя с 2012 по 2020 год. Подчеркивается, что более 290 тысяч человек ежегодно умирают в Европе по причинам, связанным с употреблением алкоголя. Авторы доклада отметили, что алкоголь является основной причиной болезней, приводящих к потери трудоспособности на многие годы и снижению производительности в целом. Кроме того, в результате воздействия алкоголя происходит каждая четвертая смерть среди молодежи.

В прошлом году самой пьющей страной Европы называлась Эстония.

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