17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель США спас машину от урагана «Дориан», спрятав ее на кухне
И оказалось, что напрасно: стихия прошла мимо.
Патрик Элдридж из Флориды «припарковал» свой Smart прямо на кухне, чтобы авто не пострадало
Места в гараже для малышки не оказалось, потому что там уже стоял автомобиль супруги Джессики. Патрик поспорил с супругой, что сможет укрыть авто в доме, и выиграл спор. Машина смогла протиснуться сквозь кухонные двери.
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские Острова в выходные, а теперь ударил по берегам США. Стихия, однако, обошла Флориду и теперь бушует над Вирджинией и Джорджией. Категория урагана снизилась с пятой до третьей.
Анна Лысенко