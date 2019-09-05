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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США спас машину от урагана «Дориан», спрятав ее на кухне

И оказалось, что напрасно: стихия прошла мимо.

Патрик Элдридж из Флориды «припарковал» свой Smart прямо на кухне, чтобы авто не пострадало из-за урагана «Дориан».

Места в гараже для малышки не оказалось, потому что там уже стоял автомобиль супруги Джессики. Патрик поспорил с супругой, что сможет укрыть авто в доме, и выиграл спор. Машина смогла протиснуться сквозь кухонные двери.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские Острова в выходные, а теперь ударил по берегам США. Стихия, однако, обошла Флориду и теперь бушует над Вирджинией и Джорджией. Категория урагана снизилась с пятой до третьей.

Анна Лысенко

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